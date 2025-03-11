"Вдячний за неймовірні пригоди та чудових людей": Чаку Норрісу виповнилося 85. Фото

Американському акторові Чаку Норрісу 10-го березня виповнилося 85 років. Іменинник у Instagram поділився думками з приводу свого ювілею та розсекретив, де святкує.

"Сьогодні мій 85-ий день народження, і чи існує кращий спосіб його відсвяткувати, ніж прекрасно провівши час на Кауаї (один із островів Гавайського архіпелагу - ред.)?", - написав Чак.

Чак Норріс відсвяткував 85-річчя

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"Озираючись на своє життя, я неймовірно вдячний за неймовірні пригоди та чудових людей, яких зустрів на своєму шляху. Час може рухатися швидко, але моменти, які ми створили разом, вічні. За подорож, яка попереду. Бережи вас господь", - додав актор.

Кінозірка у свій день народження вирішив почілити на Гаваях

Підписники кінозірки лишають під його дописом привітання, а ще - традиційно - жарти про Чака Норріса.

"Сонце зробило повний оберт навкруг Чака... Чак Норріс побудував лікарню, в якій народився... Коли Чак Норріс народився, лікар попросив його дати імена його батькам...", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, в листопаді Чак та його дружина Джина відсвяткували 26-ту річницю шлюбу і актор поділився кумедними фото з коханою.







