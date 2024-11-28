"Наповнюєш моє життя радістю": Чак Норріс у річницю весілля адресував дружині зворушливе зізнання. Фото

Американський актор Чак Норріс та його друга дружина Джина 27-го листопада відзначили 26-ту річницю свого шлюбу. Зірка бойовиків присвятив коханій зворушливий допис у Instagram, поділившись їхніми архівними та свіжими фото.

"Із 26-ою річницею весілля, моя прекрасна дружино! Ти завжди наповнюєш моє життя радістю, коханням та незліченними прекрасними моментами", - написав актор.

Чак Норріс та Джина О'Келлі побралися 26 років тому

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"Я дуже вдячний та щасливий прокидатися з найнеймовірнішою жінкою, якою благословив мене Господь. Кожна мить із тобою невимовно безцінна для мене. Я кохаю тебе, Джино. Довіку і назавжди", - зізнався Чак.

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Джина на 23 роки молодша за Чака

Норріс із коханою половиною

Нагадаємо, навесні Норріс відзначив своє 84-річчя та підірвав мережу відео, на якому довів, що почувається він на 48.

Як відомо, 24-річчя шлюбу нещодавно відсвяткували актори Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс.







