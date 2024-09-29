"Щаслива дружина": Зета-Джонс показалася в обіймах Дугласа на полі для гольфу

Фото з Instagram Кетрін Зети-Джонс

55-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс по її 80-річний чоловік, актор Майкл Дуглас, який нещодавно відвідав Україну, пообіймалися на полі для гольфу.

Світлиною Кетрін поділилася у своєму Instagram.

На кадрі Зета-Джонс позує ключкою для гольфу у темно-синьому обтислому спортивному костюмі та панамці. А Дуглас поряд обіймає дружину за плечі, він одягнутий у бордову сорочку для гольфу та чорні штани.

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"Вперед, зелені! Вихідні в гостях. Щаслива дружина, щасливе життя", - підписала фото Кетрін.

Під час візиту в Україну чоловік Зети-Джонс приємно вразив українських журналістів своєю скромністю та простотою

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас полюбляють грати у гольф. У пари навіть є пікантна традиція - коли актор програє, він показує дружині "своє причандалля".

Як відомо, Зета-Джонс та Дуглас разом вже 25 років. У пари є двоє дітей: син Ділан та донька Керіс.