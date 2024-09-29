"Щаслива дружина": Зета-Джонс показалася в обіймах Дугласа на полі для гольфу

Юлія Леськова 29 вересня, 15:16
Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс позують для фото
Фото з Instagram Кетрін Зети-Джонс

55-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс по її 80-річний чоловік, актор Майкл Дуглас, який нещодавно відвідав Україну, пообіймалися на полі для гольфу.

Світлиною Кетрін поділилася у своєму Instagram.

На кадрі Зета-Джонс позує ключкою для гольфу у темно-синьому обтислому спортивному костюмі та панамці. А Дуглас поряд обіймає дружину за плечі, він одягнутий у бордову сорочку для гольфу та чорні штани.


"Вперед, зелені! Вихідні в гостях. Щаслива дружина, щасливе життя", - підписала фото Кетрін.

Під час візиту в Україну чоловік Зети-Джонс приємно вразив українських журналістів своєю скромністю та простотою

Під час візиту в Україну чоловік Зети-Джонс приємно вразив українських журналістів своєю скромністю та простотою

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас полюбляють грати у гольф. У пари навіть є пікантна традиція - коли актор програє, він показує дружині "своє причандалля".

Як відомо, Зета-Джонс та Дуглас разом вже 25 років. У пари є двоє дітей: син Ділан та донька Керіс.

Читайте також:

Зета-Джонс та Дуглас із дорослими дітьми наробили кумедних селфі в Індії

79-річний Майкл Дуглас здійснив рідкісний вихід у компанії сина та дочки. Фото

"Неймовірний досвід": Дуглас зізнався, як це - бути у країні, де триває війна, і поспілкувався з Зеленськими. Фото

зета-джонс дуглас
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів