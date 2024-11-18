"Я щасливчик": Дуглас привітав Зету-Джонс із 24-річчям шлюбу, а вона відповіла метафорою з гольфу

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас святкують 24-ту річницю, атласне весілля Фото з Instagram Дугласа

Голлівудське подружжя, Майкл Дуглас, який нещодавно приїздив до Києва, і Кетрін Зета-Джонс 18-го листопада святкують річницю свого весілля.

У Instagram спочатку він, потім вона опублікували зворушливі дописи з архівними фото.

"24 роки тому, моя дорога; овва, я щасливчик! Із річницею, Кетрін!", - написав 80-річний Дуглас.

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Кетрін та Майкл пригадали своє весілля

"24 роки тому я сказала: "Так". Із річницею, дорогий Майкле. Наше кохання - наче влучання в лунку з першого разу... Просто не віриться. Кохаю тебе", - відповіла Зета-Джонс.

Як відомо, Майкл і Кетрін - завзяті гравці в гольф. У пари навіть є одна пікантна традиція: коли актор програє, то мусить показати 55-річній дружині свій статевий орган.

Зета-Джонс порівняла їхній із коханим союз із влучним ударом у гольфі

У зіркової пари атласне весілля

Нагадаємо, за 24 роки шлюбу Дуглас і Зета-Джонс виростили двох дітей та пройшли разом чимало випробувань: онкологічну хворобу актора, тюремне ув'язнення його старшого сина Камерона, виявлення психічного розладу в Кетрін. Пара на деякий час навіть розходилася, але, на щастя, змогла зберегти кохання та шлюб.