"Я щасливчик": Дуглас привітав Зету-Джонс із 24-річчям шлюбу, а вона відповіла метафорою з гольфу
Голлівудське подружжя, Майкл Дуглас, який нещодавно приїздив до Києва, і Кетрін Зета-Джонс 18-го листопада святкують річницю свого весілля.
У Instagram спочатку він, потім вона опублікували зворушливі дописи з архівними фото.
"24 роки тому, моя дорога; овва, я щасливчик! Із річницею, Кетрін!", - написав 80-річний Дуглас.
"24 роки тому я сказала: "Так". Із річницею, дорогий Майкле. Наше кохання - наче влучання в лунку з першого разу... Просто не віриться. Кохаю тебе", - відповіла Зета-Джонс.
Як відомо, Майкл і Кетрін - завзяті гравці в гольф. У пари навіть є одна пікантна традиція: коли актор програє, то мусить показати 55-річній дружині свій статевий орган.
Нагадаємо, за 24 роки шлюбу Дуглас і Зета-Джонс виростили двох дітей та пройшли разом чимало випробувань: онкологічну хворобу актора, тюремне ув'язнення його старшого сина Камерона, виявлення психічного розладу в Кетрін. Пара на деякий час навіть розходилася, але, на щастя, змогла зберегти кохання та шлюб.
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