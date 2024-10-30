Весілля не буде: Зої Кравіц і Ченнінг Татум розірвали стосунки - джерела

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Схоже, на жаль, Голлівуд не поповниться новим зірковим подружжям. Актори Ченнінг Татум і Зої Кравіц, котрі заручилися в жовтні 2023-го, розійшлися після трьох років стосунків.

Про це численні джерела повідомили People, хоча речники 44-річного Татума і 35-річної Кравіц поки коментарів не дали.

Зої та Ченнінг закохалися одне в одного під час зйомок стрічки "Кліпни двічі", режисерського дебюту Кравіц Фото Getty Images

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Цікаво, що 6-го жовтня Ченнінг і Зої разом засвітилися в Нью-Йорку на виставі Левона Хоука, сина Уми Турман. Але вже у наступні тижні Кравіц неодноразово помічали без обручки на пальці.

Нагадаємо, і Татум, і дочка Ленні Кравіца в минулому пережили розлучення. Ченнінг навіть сумнівався, чи зважиться він колись іще на шлюб.







