"Мій двійник": чоловік Ріанни розповів про різні характери їхніх синів та що вони успадкували від мами. Милі фото

Пара знялася разом для глянцю фото Jen O Hill

Музичне подружжя артистів Ріанна та A$ap Rocky не з тих зірок, які на кожному кроці розповідатимуть про закулісся свого життя.

Навпаки, пара усіляко приховувала подробиці народження їхніх дітей, а також майже не говорила про їхню родину публічно. Хіба за винятком кількох масштабних інтерв’ю.

Одне з таких A$ap Rocky нещодавно дав виданню W Magazine. Крім своєї творчості репер розповів про їхні з Ріаною будні у статусі батьків та характери синочків: Різза та Райота.

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"Я знав (що Ріанна та жінка, з якою можна заводити сім’ю - ред.) ще з часів, коли ми були молодшими. Ми обидва це знали. Тому, це все відчувалося правильним, коли ми подорослішали. Ми просто ніби возз’єдналися", – сказав він.

Пара також попозувала разом фото Jen O Hill

"Я думаю, Різза більш замкнений. Він – інтроверт. А Райот – екстраверт. Просто, як і його мама. Різза більше, як його татко, як я. Він наче мій двійник. У нього чоло, як в мами, але все інше він взяв від мене. Я люблю ці лобики обох хлопців. І таке ж чоло я люблю в їхньої мами", – додав він.

Артист зізнався, що народження дітей його сильно змінило.

"Як тільки народжується дитина, ти просто стаєш втіленням цього (батьківства - ред.). Я такий щасливий, що я все ще маю принаймні одного зі своїх батьків. Якби не підтримка наших з Рірі батьків, я не знаю, що б ми робили", – сказав музикант.

Подружжя не часто розповідає про синів Різза та Райот фото Jen O Hill

Водночас він підкреслив, що найважливіша підтримка – це та, яку він отримує від "компаньйонки, своєї жінки та партнерки".

"Я думаю, ми обоє займаємо свої ніші. Ті, в яких ми добре справляємось. Їй ніколи не стати найкращим татом, бо вона прекрасна мама. А я ніколи не зможу замінити маму, бо я найкращий у світі тато", – підсумував він.

фото Jen O Hill