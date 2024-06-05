61-річній Демі Мур приписують флірт із удвічі молодшим музикантом

Невже, у зірки скоро з'явиться новий хлопець? фото Getty Images

61-річна американська актриса Демі Мур, здається, на порозі нового роману. Принаймні у цьому переконують близькі до зірки інсайдери.

Як пише Page Six, потенційним обранцем аторки став 34-річний музикант та ексчоловік Софі Тернер Джо Джонас. Із ним зірка познайомилася на півдні Франції під час цьогорічного Каннського кінофестивалю.

"Між Демі та Джо зав’язалася дружба. У них є спільні друзі і це їх зблизило", – сказало джерело, додаючи, що ця дружба містить також флірт.

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Як відомо, Джо Джонас у жовтні 2023-го розлучився із зіркою "Гри престолів" Софі Тернер. Пара мала деякі суперечки щодо опіки над дітьми, через що між ними могла спалахнути навіть судова війна. Однак згодом їм вдалось узгодити розбіжності й остаточно розійтися.

34-річний Джо не так давно розлучився із колегою Мур фото з Instagram музиканта

Нагадаємо, щодо амурного життя Демі, то у листопаді 2022-го вона розійшлася з шеф-кухарем Деніелом Гаммом. Відтоді серйозних стосунків у жінки начебто не було.