61-річній Демі Мур приписують флірт із удвічі молодшим музикантом
61-річна американська актриса Демі Мур, здається, на порозі нового роману. Принаймні у цьому переконують близькі до зірки інсайдери.
Як пише Page Six, потенційним обранцем аторки став 34-річний музикант та ексчоловік Софі Тернер Джо Джонас. Із ним зірка познайомилася на півдні Франції під час цьогорічного Каннського кінофестивалю.
"Між Демі та Джо зав’язалася дружба. У них є спільні друзі і це їх зблизило", – сказало джерело, додаючи, що ця дружба містить також флірт.
Як відомо, Джо Джонас у жовтні 2023-го розлучився із зіркою "Гри престолів" Софі Тернер. Пара мала деякі суперечки щодо опіки над дітьми, через що між ними могла спалахнути навіть судова війна. Однак згодом їм вдалось узгодити розбіжності й остаточно розійтися.
Нагадаємо, щодо амурного життя Демі, то у листопаді 2022-го вона розійшлася з шеф-кухарем Деніелом Гаммом. Відтоді серйозних стосунків у жінки начебто не було.
"Вершниці Апокаліпсису": 1-річна онука Вілліса та Мур замилувала фемілі-луком із мамою й тітками в бікіні
Масаж обличчя та накладне волосся: Демі Мур показала, як чоловіча б'юті-команда на Met Gala її збирала. Відео
61-річна Демі Мур у максі з мереживним бюстьє принесла свого собачку на модний показ