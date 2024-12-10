Двійнята-ювіляри: княжий палац Монако кумедними фото привітав Габріелу та Жака з 10-річчям

Марія Ткаченко 10 грудня, 10:00
Діти князя Монако
Фото Éric Mathon

10-го грудня свій десятий день народження святкують молодші діти князя Монако Альбера ІІ: Жак Оноре Реньє та Габріела Тереза Марі.

Двійнят привітали з ювілеєм у Instagram палацу, запостивши добірку їхніх фото - як формальних, так і тих, де малі дуркують, як і годиться десятирічкам.

Двійнята Монако Жак та Габріела

Князенко Жак і князівна Габріела відзначають своє 10-річчя

Як відомо, Габріела на дві хвилини старша за брата, але, згідно правил престолонаступництва у князівстві Монако, трон після батька успадкує Жак, оскільки є хлопчиком.

Нагадаємо, Жак із Габріелою - не лише брат і сестра, а і найліпші друзі. Навіть на публічних заходах, перебуваючи під прицілом камер, діти майже завжди тримаються за руки чи обіймаються. Як розказувала свого часу їхня мама, княгиня Шарлін, у двійнят є своя секретна мова.

Читайте також:

Найм нелегалів і мільйони на екскоханок та позашлюбних дітей: ЗМІ взнали про таємну бухгалтерію князя Монако

З голови до ніг у Louis Vuitton: княгиня Монако у елегантному луці засвітилася з чоловіком та дітьми у косухах на автоперегонах. Фото

Картата Шарлін, Габріела у майже total white і князь із князенком при краватках: перша родина Монако засвітилася в Парижі

Без обіймашок - нікуди: палац привітав із Національним днем Монако милим фото 9-річних князівни та князенка

Шишки та затишні светри: князь Монако з дружиною, донькою й сином вмостилися біля каміну для різдвяної листівки



княгиня монако
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів