Двійнята-ювіляри: княжий палац Монако кумедними фото привітав Габріелу та Жака з 10-річчям

Фото Éric Mathon

10-го грудня свій десятий день народження святкують молодші діти князя Монако Альбера ІІ: Жак Оноре Реньє та Габріела Тереза Марі.

Двійнят привітали з ювілеєм у Instagram палацу, запостивши добірку їхніх фото - як формальних, так і тих, де малі дуркують, як і годиться десятирічкам.

Князенко Жак і князівна Габріела відзначають своє 10-річчя

Як відомо, Габріела на дві хвилини старша за брата, але, згідно правил престолонаступництва у князівстві Монако, трон після батька успадкує Жак, оскільки є хлопчиком.

Нагадаємо, Жак із Габріелою - не лише брат і сестра, а і найліпші друзі. Навіть на публічних заходах, перебуваючи під прицілом камер, діти майже завжди тримаються за руки чи обіймаються. Як розказувала свого часу їхня мама, княгиня Шарлін, у двійнят є своя секретна мова.







