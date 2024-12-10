Двійнята-ювіляри: княжий палац Монако кумедними фото привітав Габріелу та Жака з 10-річчям
10-го грудня свій десятий день народження святкують молодші діти князя Монако Альбера ІІ: Жак Оноре Реньє та Габріела Тереза Марі.
Двійнят привітали з ювілеєм у Instagram палацу, запостивши добірку їхніх фото - як формальних, так і тих, де малі дуркують, як і годиться десятирічкам.
Як відомо, Габріела на дві хвилини старша за брата, але, згідно правил престолонаступництва у князівстві Монако, трон після батька успадкує Жак, оскільки є хлопчиком.
Нагадаємо, Жак із Габріелою - не лише брат і сестра, а і найліпші друзі. Навіть на публічних заходах, перебуваючи під прицілом камер, діти майже завжди тримаються за руки чи обіймаються. Як розказувала свого часу їхня мама, княгиня Шарлін, у двійнят є своя секретна мова.
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