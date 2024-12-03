Шишки та затишні светри: князь Монако з дружиною, донькою й сином вмостилися біля каміну для різдвяної листівки

Марія Ткаченко 3 грудня, 12:35
Діти князя Монако Жак і Габріела

Княжа родина Монако: 66-річний Альбер, 46-річна Шарлін та двійнята Жак і Габріела

Фото Éric Mathon із Instagram князівського палацу

Князь Альбер ІІ, його дружина Шарлін і діти, які вже відкрили святковий сезон, запаливши вогні на головній ялинці Монако, не стали баритися і з різвяною листівкою.

Сімейне фото, яке цьогоріч палац розсилатиме щасливчикам-адресатам поштою, опублікували й офіційному Instagram. Éric Mathon

Альбер, Шарлін і двійнята, Жак і Габріела для листівки попозували у затишному кежуалі з брюк та светрів. Дотрималися відповідної кольорової гами й ті, хто відповідав за декор фотозони.


Родина князя Монако

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Як відомо, 10-го грудня двійнята святкуватимуть своє 10-річчя. Як відомо, трон успадкує Жак як найстарший і з синів Альбера, народжений у шлюбі, хоча насправді з нащадків князя він є наймолодшим.

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княгиня монако
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