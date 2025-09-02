"Моя найбільша радість і любов": Ступка на Гаваях палко привітав із днем народження свою дівчину

Актор Дмитро Ступка, який за час свого проживання у США встиг розлучитися та зустріти нове кохання, 1-го вересня привітав свою чинну даму серця, Юлію Барабанову з днем народження.

Святкувати його парочка гайнула на Гаваї.

38-річний Дмитро адресував Юлії проникливий пост у Instagram.

Свій день народження Юлія зустріла на острові Мауї

"Кохана моя, вітаю тебе з Днем народження! Перше вересня – у всіх асоціюється зі школою, а для мене це день, коли народилася моя найбільша радість і любов", - написав він.

Дмитро вручив коханій квіти

"Ми з тобою вже пройшли через стільки всього – і веселого, і складного. Було сміху до сліз, було й сліз без сміху. Але головне – ми завжди були разом. І саме тому все, що попереду, я чекаю з величезним нетерпінням. Бо знаю: з тобою навіть найважчі моменти перетворюються на пригоди, а найкращі – стають ще кращими. Ти моє сонце, моя підтримка, моє натхнення і мій найбільший скарб. Обіцяю: попереду у нас буде ще більше щасливих днів, ніж ми можемо собі уявити. З Днем Народження", - зазначив Ступка.

У сторіс він і Юлія показають, як проводять час на Гаваях.

"Як ти вгадав, що це місце однозначно наше!", - пораділа жінка.

"Як це афігенно, коли нікого немає і ми тільки вдвох з тобою і природою! Це вогонь - прокидатись під шум океану і під твій храп...", - додала вона.

"Дякую, коханий за те, що ти в мене є! Це один з найкращих днів народжень!", - зізналася Юлія.

Юлія виклала кілька фото в купальнику

Підбиваючи підсумки року, білявка зазначила, що стала терплячою та мудрішою, навчилася чути себе та вибирати те, що важливо для мене, а не для чужих очікувань. А ще зрозуміла, що щастя - це не ідеальна картинка, а моменти, в яких є кохання, турбота та тепло

"Сьогодні я можу сказати: у мене є все, що справді цінне! Коханий, який йде зі мною поруч, і діти, які наповнюють щодня позитивними емоціями іноді і стресами! Я вдячна собі за те, що не опустила руки та завжди знаходила сили йти далі!", - написала Барабанова

Нагадаємо, свої стосунки з Барабановою Ступка розсекретив у серпні 2023-го. Як відомо, від ексдружини Поліни Логунової чоловік має 8-річну доньку Богдану, яка, схоже, продовжить славетну акторську династію. Нещодавно Поліна розповіла, як вони з колишнім розподіляють витрати на спільну дитину.