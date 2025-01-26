"Вірю в нього": Логунова розповіла, хто забезпечує їхню зі Ступкою 7-річну доньку

Фото з Instagram Поліни Логунової

Колишня дружина актора Дмитра Ступки, блогерка та бізнесвумен Поліна Логунова відверто розповіла, хто забезпечує їхню спільну 7-річну донечку Богдану.

За словами Логунової, яка з дочкою вже понад три роки живе у США, у них з колишнім дуже теплі стосунки і вона завжди готова його підтримати.

"Не дивлячись ні на що, ми дуже в гарних стосунках. Він прекрасний батько, і я чесно скажу, мати його зараз як батька - це краще, ніж те, що було. Я знаю, що щоби у нього не сталося, я його завжди підтримую. І, сподіваюсь, він зробить те ж саме, особливо коли стане мільйонером і матиме три яхти, а якийсь Бентлі мені перепаде. Я в нього дуже вірю", - пожартувала вона на інтерв'ю з Габріелою Массанга.

Реклама:

Однак, Поліна визнала, що імміграція Ступки до США видалася складною, й зараз колись популярний в Україні актор походить через труднощі.

"Він проходить через важкі випробування, і йому тут важче, ніж мені. В Україні він був великою людиною. Вся його родина - відомі люди. Він жив зовсім в інших умовах. Але все одно він добре справляється, він дуже позитивний, намагається жартувати завжди, працює постійно. Можливо, він тут більше включився в роботу, в саморозвиток. Можливо, це важко для нього, але я пишаюсь ним, бо він ніколи не здається. Це у нього прекрасна риса", - додаоа Поліна.

До речі, теплі стосунки між колишніми були не завжди. Після розриву Дмитро дав інтерв'ю, у якому розповідав, що у неї є інший, а вона - погрожувала зруйнувати його кар'єру та особистість

Логунова також зізналася, що основні рахунки за виховання дочки закриває вона.

"Доньку забезпечую я. Зрозуміло, що вони їздять у відпустки, він оплачує їй подарунки, купляє там черевики, іграшки. Але основні рахунки закриваю я. Дитині не важливий банківський рахунок тата, татів банківський рахунок важливий для мами", - підсумувала вона.

Логунова вважає Ступку хорошим батьком

До речі, нещодавно Поліна Логунова повідомила, що їхня зі Ступкою донька знімається для Netflix.

Влітку минулого року Ступка жалівся на життя в США, зокрема казав, що йому важко знайти роботу.