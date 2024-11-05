Трамп-Сталін та масова істерія: дочка Нікітіна і Горбачової стала активісткою та презентувала кліп про боротьбу із пропагандою

Поліна Нікітіна взялася боротися з пропагандою власними силами

Старша дочка колишньої співачки Ольги Горбачової та продюсера Юрія Нікітіна, Поліна, яка зараз живе і навчається в Нью-Йорку, у свої 19 років вирішила долучитися до боротьби з пропагандою через власну творчість.

Дівчина, яка співає та пише під псевдонімом Nora Polinnia, розпочала діяльність активістки та навіть спробувала створити молодіжний рух.

Напередодні виборів 47-го президента США вона провела в Нью-Йорку мистецьку акцію, де закликала молодь голосувати свідомо та не вестися на медійні маніпуляції. До того ж, свої погляди вона передала через антипропагандистський кліп під назвою MASS HYSTERIA.

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У кліпі, до речі, є кадр із картиною, на якій Трамп зображений Сталіним

За проєктом стоїть власний досвід та переживання, зізнається дівчина, тому ідея створити щось подібне народилась інтуїтивно.

"Пропаганда геть скрізь. Для нас, митців, це й інструмент, і водночас фактор, що загрожує нашому майбутнього. Я закликаю всіх креаторів долучитися до руху #FREEOFPROPAGANDA. Цей проєкт має на меті донести до молодих людей базові принципи пропаганди й мотивувати їх не боятися формувати та висловлювати власні думки", — наголосила Поліна.

Поліна презентувала свій кліп під час мистецької акції в нью-йоркській галереї MRIYA 2 листопада, за три дні до виборів 47-го президента США.

До слова, зіркові батьки підтримують дівчину у всіх її починаннях та проявленнях. Так навіть на американський випускний, який відбувся в червні цього року, Горбачова дала доньці вибір одягати, що хоче.