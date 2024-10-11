Буде 11-ий онук: Дональд Трамп оголосив про вагітність доньки

Фото AFP via Getty Images

Молодша дочка експрезидента та кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, 30-річна Тіффані чекає на першу дитину.

Про це майбутній дідусь оголосив, виступаючи в Детройті в рамках своєї передвиборчої кампанії, повідомляють Fox News.

Тіффані - дочка Трампа від другого шлюбу, з моделлю Марлою Мейплз Фото з Instagram Трамп

Реклама:

Поділитися новиною про майбутнє поповнення в родині Трамп вирішив, зауваживши серед присутніх Детройтському економічному клубі свого свата Массада Булоса.

"Він - батько чоловіка Тіффані, Майкла, дуже виняткового молодого чоловіка. А вона - виняткова молода жінка. І в неї буде дитина. Тож це гарно", - сказав Дональд.

Тіффані з батьком та мачухою Меланією

Як відомо, син або донька Тіффані стане для 78-річного політика одинадцятим онуком. П'ятьох Дональд має від старшого сина, Дональда-молодшого, трьох від старшої дочки Іванки і двох від середнього сина Еріка.

Нагадаємо, Майкл Булос, за якого Тіффані вийшла заміж у 2022-му році, ліванець, але виріс у Нігерії. А познайомилася пара під час відпочинку в Греції.