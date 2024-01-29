Від темного блонду до яскравого помаранчу: інсайдер пояснив кольорові метаморфози чуприни 77-річного Трампа
Зачіска експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже багато років викликає найживішу цікавість публіки. Кумедні моменти з нею, потрапляючи на відео, миттєво вірусяться, а фотожаби з'являються мов гриби після дощу.
Чому чуприна 77-річного політика
живе своїм життям періодично змінює колір, коливаючись у діапазоні від темного блонду до відвертого помаранчевого, пояснив співрозмовник Page Six.
Виявляється, колір волосся Дональда напряму залежить від того, в якому гуморі був експрезидент, коли сидів у перукарському кріслі.
"Перукар не може цього показувати, але злиться на нього, бо Трамп не може всидіти спокійно, тоді як потрібно принаймні 30 хвилин сидіти спокійно, щоби колір узявся", - зазначив інсайдер.
"Колір волосся Трампа може широко варіюватися від темного блонду до світлого- до яскравого помаранчу - залежно від того, як довго перукар змусить його посидіти спокійно і дати фарбі зробити свою роботу", - пояснив він.
Кажуть, що Трамп настільки нетерплячий, що рідко виділяє стилістові 30-45 хвилин та квапить його.
"Чим менше часу він дає, тим помаранчевіше волосся отримує, бо для темного блонду, який у нього асоціюється з молодими роками, потрібен час", - резюмувало джерело.
Нагадаємо, подейкують, Дональд витратив чимало грошей на пересадку волосся, а ще проходив болісну процедуру з хірургічного зменшення лисини. Свого часу зачіска політика навіть стала темою журналістського розслідування.
Як відомо, Трамп, який налаштований поборотися за президентське крісло в 2024-му, за останні місяці суттєво скинув вагу. Кажуть, за його дієту особисто взялася дружина Меланія.
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