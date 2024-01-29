Від темного блонду до яскравого помаранчу: інсайдер пояснив кольорові метаморфози чуприни 77-річного Трампа

Марія Ткаченко 29 січня, 12:30

Зачіска експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже багато років викликає найживішу цікавість публіки. Кумедні моменти з нею, потрапляючи на відео, миттєво вірусяться, а фотожаби з'являються мов гриби після дощу.

Чому чуприна 77-річного політика живе своїм життям періодично змінює колір, коливаючись у діапазоні від темного блонду до відвертого помаранчевого, пояснив співрозмовник Page Six.

Виявляється, колір волосся Дональда напряму залежить від того, в якому гуморі був експрезидент, коли сидів у перукарському кріслі.

Трамп не з тих чоловіків, які приймають власну сивину та з гордістю переходять у категорію срібний лис

Трамп не з тих чоловіків, які приймають власну сивину та з гордістю переходять у категорію "срібний лис"

Фото Getty Images

"Перукар не може цього показувати, але злиться на нього, бо Трамп не може всидіти спокійно, тоді як потрібно принаймні 30 хвилин сидіти спокійно, щоби колір узявся", - зазначив інсайдер.

"Колір волосся Трампа може широко варіюватися від темного блонду до світлого- до яскравого помаранчу - залежно від того, як довго перукар змусить його посидіти спокійно і дати фарбі зробити свою роботу", - пояснив він.

Кажуть, що Трамп настільки нетерплячий, що рідко виділяє стилістові 30-45 хвилин та квапить його.

"Чим менше часу він дає, тим помаранчевіше волосся отримує, бо для темного блонду, який у нього асоціюється з молодими роками, потрібен час", - резюмувало джерело.

Колір обличчя Трампа нерідко стає темою для кпинів у мережі

Колір обличчя Трампа нерідко стає темою для кпинів у мережі

Фото Getty Images

Нагадаємо, подейкують, Дональд витратив чимало грошей на пересадку волосся, а ще проходив болісну процедуру з хірургічного зменшення лисини. Свого часу зачіска політика навіть стала темою журналістського розслідування.

Як відомо, Трамп, який налаштований поборотися за президентське крісло в 2024-му, за останні місяці суттєво скинув вагу. Кажуть, за його дієту особисто взялася дружина Меланія.

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