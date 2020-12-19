Фемілі лук: Дональд та Меланія Трампи в смокінгах позували для різдвяного ФОТО

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його дружина Меланія попозували для традиційного різдвяного фотопортрету, востаннє в якості першої пари Америки.

Вбране у смокінги подружжя приязно всміхнулося на камеру.

Дональд та Меланія святкуватимуть своє останнє Різдво в Білому домі фото з instagram меланії трамп

Як відомо, кілька років тому різдвяну світлину Дональда та Меланії проаналізувала експертка з мови тіла та дійшла невтішних висновків.

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Нагадаємо, подейкують, що шлюб Трампів насправді вже давно є суто діловою угодою, і вони розлучаться, щойно виїдуть із Білого дому.

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