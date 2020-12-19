Фемілі лук: Дональд та Меланія Трампи в смокінгах позували для різдвяного ФОТО
Субота, 19 грудня 2020, 11:03
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його дружина Меланія попозували для традиційного різдвяного фотопортрету, востаннє в якості першої пари Америки.
Вбране у смокінги подружжя приязно всміхнулося на камеру.
Як відомо, кілька років тому різдвяну світлину Дональда та Меланії проаналізувала експертка з мови тіла та дійшла невтішних висновків.
Нагадаємо, подейкують, що шлюб Трампів насправді вже давно є суто діловою угодою, і вони розлучаться, щойно виїдуть із Білого дому.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Подружні ніжності: Меланія Трамп знову привселюдно не дала руку Дональду. ВІДЕО
Золотава блуза та спідниця-олівець: Меланія Трамп у ефектному аутфіті представила свій останній різдвяний декор Білого дому
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії