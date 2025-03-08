"Думки вже про квіточки та город з огірочками": Пятова у зеленому бікіні посвітила фігурою на єгипетському курорті

Фото з Instagram Юлії Пятової

Колишня дружина ексголкіпера, а нині тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія, здається дуже тішиться теплій погоді на відпочинку у Єгипті, тож у своєму Instagram вирішила поспокушати підписників фото у купальнику.

Пятова похвалилася струнким тілом у зеленому бікіні на тлі пальм.

"Всі думки вже про квіточки та город з огірочками. Навідпочивалася в хлам з дітьми, коли там школа та садочок?" - написала вона.

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Юлія поділилася, що хоче на город до квіточок та огірочків

Восени минулого року Юлія Пятова та Андрій Пятов повідомили про розлучення після 19-ти років шлюбу.

Провину за розрив шлюбу взяв на себе футболіст та заговорив про "гріхи та помилки".

У експодружжя є четверо спільних дітей: 18-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев.