Ексдружина Пятова посвітила пружними сідницями на відпочинку у Буковелі. Фото

Фото з Instagram Юлії Пятової

Колишня дружина колишнього голкіпера, а нині тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія, здається, намагається забути про нещодавнє розлучення та влаштувала собі невеличкий відпочинок у Карпатах з дітьми.

Зокрема, у своєму Instagram багатодітна мама показалася у купальнику коло панорамних вікон та зазнімкувалася з сином у спа.

Також вона показала, як відбувалася їхня мандрівка до Буковелю.

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Юлія Пятова похвалилася підтягнутим тілом

Скріншот з Instagram Юлії Пятової

"Буковель 2025. Мами рулят", - написала Юлія.

Як відомо, Андрій Пятов зізнався, що сам винен у розлученні та подякував Юлії за майже 19 років шлюбу.

У колишнього подружжя є четверо спільних дітей: 18-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев.