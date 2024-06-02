Рішення серйозне: донька Джолі та Пітта найняла адвоката, аби відмовитися від прізвища батька

18-річна донька акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, яка нещодавно зібралася відректися від батькового прізвища, найняла для цього адвоката.

Про це пише видання People.

Джерело, близьке до родини розповіло, що дівчина самостійно прийняла таке рішення й звернулася до юриста, який би зміг їй допомогти змінити прізвище на Джолі.

"Шайло найняла власного адвоката і заплатила за це сама", - йдеться у повідомленні.

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Раніше ходили чутки, що Шайло збирається переїжджати до батька Фото Getty Images

Зазначається, що частково причиною такого вчинку доньки Пітта стало "жорстоке поводження" з боку Бреда.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі та Бреда Пітта мають ще п'ятьох дітей: 22 Меддокса, 20-річного Пакса, 19-річну Захару, 15-річного Нокса та 15-річну Вів'єн.

Як відомо, вже двоє дітей Пітта позбулися його прізвища. Вів'єн на бродвейському мюзиклі вирішила бути залученою лише з прізвищем мами. А Захара назвалася Джолі на церемонії в університеті.