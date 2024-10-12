Вагітна донька Емінема розсекретила стать його майбутнього онука

Юлія Леськова 12 жовтня, 12:22
Донька Емінема позує для фото
Фото з Instagram Хейлі Джад

Донька американського репера Емінема, 28-річна Хейлі оголосила стать свого первістка прямо під свого підкасту "just a little shady podcast", який провела разом зі своїм чоловіком.

Хейлі та її коханий Еван МакКлінток влаштували невеличке гендер-паті, на якому донька Емінема луснула кульку. З неї посипалося синє конфеті.

Пара вирішила розповісти шанувальникам про стать своєї дитини

Пара вирішила розповісти шанувальникам про стать своєї дитини


Це означає, що подружжя чекає на сина.

Вона також розповіла, що її чоловік був дуже схвильованим, коли почув про те, що у них народиться хлопчик.

Скріншот з YouTube Хейлі

"Він сказав, що син ходитиме з ним на полювання, ходитиме на гольф. Добре, але він все одно ходитиме зі мною у Target (мережа магазинів у США, - ред)", - сказала Хейлі.

Її чоловік пожартував, що незалежно від того, була б це дівчинка, чи хлопчик, він би все одно брав дитину із собою.

Нагадаємо, про свою вагітність Хейлі повідомила батька, репера Емінема у незвичний спосіб. Вона подарувала йому футболку з написом "Дідусь", а щирі емоції 51-річного виконавця розчулили мережу.

Як відомо, Хейлі та Еван побралися у травні цього року.

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