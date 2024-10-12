Вагітна донька Емінема розсекретила стать його майбутнього онука
Донька американського репера Емінема, 28-річна Хейлі оголосила стать свого первістка прямо під свого підкасту "just a little shady podcast", який провела разом зі своїм чоловіком.
Хейлі та її коханий Еван МакКлінток влаштували невеличке гендер-паті, на якому донька Емінема луснула кульку. З неї посипалося синє конфеті.
Це означає, що подружжя чекає на сина.
Вона також розповіла, що її чоловік був дуже схвильованим, коли почув про те, що у них народиться хлопчик.
"Він сказав, що син ходитиме з ним на полювання, ходитиме на гольф. Добре, але він все одно ходитиме зі мною у Target (мережа магазинів у США, - ред)", - сказала Хейлі.
Її чоловік пожартував, що незалежно від того, була б це дівчинка, чи хлопчик, він би все одно брав дитину із собою.
Нагадаємо, про свою вагітність Хейлі повідомила батька, репера Емінема у незвичний спосіб. Вона подарувала йому футболку з написом "Дідусь", а щирі емоції 51-річного виконавця розчулили мережу.
Як відомо, Хейлі та Еван побралися у травні цього року.