51-річного Емінема зроблять дідусем уперше: реакція репера
51-річний американський репер Емінем невдовзі стане дідусем. Його 28-річна дочка Хейлі вагітна первістком.
Про це стало відомо з нового кліпу артиста на пісню Temporary, присвяченому його дівчині.
У відео є кадри, на яких Хейлі дає батьку спортивну футболку із написом "дідусь". А також зазнімкована щира реакція артиста.
Як відомо, Хейлі вийшла заміж за свого коханого Евана МакКлінтока у травні. Пара відгуляла пишне весілля, фото з якого молодята охоче показали широкому загалу.
Нагадаємо, Хейлі народилася у стосунках Емінема та його шкільного кохання Кімберлі Скотт-Метерс. Пара мала непрості стосунки та двічі розлучалася й одружувалася.
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