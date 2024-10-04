51-річного Емінема зроблять дідусем уперше: реакція репера

Тетяна Сухачова 4 жовтня, 10:15

51-річний американський репер Емінем невдовзі стане дідусем. Його 28-річна дочка Хейлі вагітна первістком.

Про це стало відомо з нового кліпу артиста на пісню Temporary, присвяченому його дівчині.

У відео є кадри, на яких Хейлі дає батьку спортивну футболку із написом "дідусь". А також зазнімкована щира реакція артиста.

Емінем із дочкою Хейлі

51-річний музикант скоро стане дідусем

скрін з відео

Репер Емінем

Які щирі емоції

скрін з відео
Емінем із дочкою

Артист у радісному шоці :)

скрін з кліпу

Як відомо, Хейлі вийшла заміж за свого коханого Евана МакКлінтока у травні. Пара відгуляла пишне весілля, фото з якого молодята охоче показали широкому загалу.

Нагадаємо, Хейлі народилася у стосунках Емінема та його шкільного кохання Кімберлі Скотт-Метерс. Пара мала непрості стосунки та двічі розлучалася й одружувалася.

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