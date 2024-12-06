26-річна донька Майкла Джексона стала нареченою. Фото

Донька Майкла Джексона Періс - модель та співачка

Єдина дочка покійного співака Майкла Джексона, Періс Джексон виходить заміж. Обранцем дівчини став її колега за музичним гуртом, продюсер Джастін "Блю" Лонг.

Новину про заручини 26-річна Періс розсекретила, відаючи коханого з днем народження у Instagram. До фотодобірки вона включила кадри, де Джастін робить їй пропозицію.

Періс стала нареченою

"Із днем народження, мій милий Блю. Жити життя з тобою ці останні роки - це вихор, який неможливо описати словами, і я й мріяти не могла про когось більш ідеального для мене, з ким могла би це все робити. Дякую тобі за те, що дозволяєш бути твоєю. Я кохаю тебе", - написала Періс.

Дівчина сказала "так"

Нагадаємо, кілька років тому Джексон говорила, що їй подобаються як хлопці, так і дівчата, але просила не записувати її в бісексуалки. У Періс, зокрема, свого часу був роман із Карою Делевінь.

Як відомо, багатомільйонний спадок, який лишив їм Майкл, Періс та її брати, Принц та Біджі отримають іще досить нескоро: половину - по досягненні 33 років, решту - аж у 40.



