26-річна донька Майкла Джексона стала нареченою. Фото
Єдина дочка покійного співака Майкла Джексона, Періс Джексон виходить заміж. Обранцем дівчини став її колега за музичним гуртом, продюсер Джастін "Блю" Лонг.
Новину про заручини 26-річна Періс розсекретила, відаючи коханого з днем народження у Instagram. До фотодобірки вона включила кадри, де Джастін робить їй пропозицію.
"Із днем народження, мій милий Блю. Жити життя з тобою ці останні роки - це вихор, який неможливо описати словами, і я й мріяти не могла про когось більш ідеального для мене, з ким могла би це все робити. Дякую тобі за те, що дозволяєш бути твоєю. Я кохаю тебе", - написала Періс.
Нагадаємо, кілька років тому Джексон говорила, що їй подобаються як хлопці, так і дівчата, але просила не записувати її в бісексуалки. У Періс, зокрема, свого часу був роман із Карою Делевінь.
Як відомо, багатомільйонний спадок, який лишив їм Майкл, Періс та її брати, Принц та Біджі отримають іще досить нескоро: половину - по досягненні 33 років, решту - аж у 40.
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