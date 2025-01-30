16-річна донька Кідман, попри критику її модельного дебюту, стала лицем відомого бренду. Фото
Донька акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана, Сандей Роуз знялася для кампейну "Duets" Miu Miu. Цю блискучу, особливо як для 16-річки, дівчина отримала попри те, що її жовтневий дебют на подіумі, для цього ж бренду, нещадно розкритикували в мережі.
Про це пише Daily Mail.
Дефіле Сандей Роуз активно обговорювали в TikTok, і хочеться сподіватися, що вона тих коментарів не читала. Критикували як ходу, так і вираз обличчя юної моделі, мовляв, якби не батьки, у неї не було б жодного шансу.
"Хай спробує краще малювання чи акторство. Це не для неї... Будь ласка, нащо ставати моделлю, є ж так багато інших занять... Досить наймати непо-дітей з посередньою зовнішністю, які й ходити не здатні! Нам потрібні голодні невідомі дівчата з країн, що розвиваються, вони - від природи прекрасні... Це нечесно по відношенню до дівчат, у яких нема відомих батьків. Ця дівчина - не модель", - писали обурені користувачі.
"Вона так старається виглядати грізною, але схожа на вередливу дитину, яка тупотить ногами... У неї такий вигляд, наче вона йде свій поєдинок WWE", - збиткувалися коментатори.
Як зізнавалася згодом Кідман, вона вагалася, чи варто дочці брати участь у показі, й дехто її відмовляв. Але втрутилася особисто Міучча Прада.
"Проте Міуччі вона дуже сподобалася, і та сказала: "Ні, я її хочу". А Міуччі така сильна як жінка. Тож все добре зійшлося", - поділилася Ніколь із The Hollywood Reporter.
Як пояснила акторка, вона довірилася експертній думці 75-річної дизайнерки, яку знає вже багато років.
До речі, Сандей Роуз - не єдина непо-дитина, яка стала обличчям весняно-літньої колекції Miu Miu. З'явилися в ній і Еліот Самнер, небінарна особа, нащадок співака Стінга.
Нагадаємо, моделінг своїм шляхом обрало чимало дітей зірок: Кая і Преслі Гербери, Лурдес Леон, Дева Кассель, Рафферті та Айріс Лоу, Лені Клум, а нещодавно й Генрі Самюель, син Гайді Клум та Сіла.
А от, наприклад, Бруклін Бекхем спершу спробував себе у фотографії та кліпмейкерстві, а потім захопився кулінарією. Через це молодика дражнять у мережі, мовляв, не маючи справжньої потреби заробляти на життя, нащадок Бекхемів може собі дозволити гратися в різні професії хоч щотижня.
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