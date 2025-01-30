16-річна донька Кідман, попри критику її модельного дебюту, стала лицем відомого бренду. Фото

Сандей Роуз Урбан - старша дочка Ніколь Кідман та Кіта Урбана Фото і відео IEngUa MiuMiu

Донька акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана, Сандей Роуз знялася для кампейну "Duets" Miu Miu. Цю блискучу, особливо як для 16-річки, дівчина отримала попри те, що її жовтневий дебют на подіумі, для цього ж бренду, нещадно розкритикували в мережі.

Про це пише Daily Mail.

Дефіле Сандей Роуз активно обговорювали в TikTok, і хочеться сподіватися, що вона тих коментарів не читала. Критикували як ходу, так і вираз обличчя юної моделі, мовляв, якби не батьки, у неї не було б жодного шансу.

16-річна донька Кідман у кампейні Miu Miu Фото з сайту Miu Miu

"Хай спробує краще малювання чи акторство. Це не для неї... Будь ласка, нащо ставати моделлю, є ж так багато інших занять... Досить наймати непо-дітей з посередньою зовнішністю, які й ходити не здатні! Нам потрібні голодні невідомі дівчата з країн, що розвиваються, вони - від природи прекрасні... Це нечесно по відношенню до дівчат, у яких нема відомих батьків. Ця дівчина - не модель", - писали обурені користувачі.

"Вона так старається виглядати грізною, але схожа на вередливу дитину, яка тупотить ногами... У неї такий вигляд, наче вона йде свій поєдинок WWE", - збиткувалися коментатори.

Як зізнавалася згодом Кідман, вона вагалася, чи варто дочці брати участь у показі, й дехто її відмовляв. Але втрутилася особисто Міучча Прада.

"Проте Міуччі вона дуже сподобалася, і та сказала: "Ні, я її хочу". А Міуччі така сильна як жінка. Тож все добре зійшлося", - поділилася Ніколь із The Hollywood Reporter.

Як пояснила акторка, вона довірилася експертній думці 75-річної дизайнерки, яку знає вже багато років.

До речі, Сандей Роуз - не єдина непо-дитина, яка стала обличчям весняно-літньої колекції Miu Miu. З'явилися в ній і Еліот Самнер, небінарна особа, нащадок співака Стінга.

Нагадаємо, моделінг своїм шляхом обрало чимало дітей зірок: Кая і Преслі Гербери, Лурдес Леон, Дева Кассель, Рафферті та Айріс Лоу, Лені Клум, а нещодавно й Генрі Самюель, син Гайді Клум та Сіла.

А от, наприклад, Бруклін Бекхем спершу спробував себе у фотографії та кліпмейкерстві, а потім захопився кулінарією. Через це молодика дражнять у мережі, мовляв, не маючи справжньої потреби заробляти на життя, нащадок Бекхемів може собі дозволити гратися в різні професії хоч щотижня.