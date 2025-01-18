Син Круза та Кідман показав морські розваги з нагоди свого ювілею. Фото

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Прийомний син голлівудських акторів Тома Круза та Ніколь Кідман, Коннор показав, як святкує своє 30-річчя.

У своєму Instagram він опублікував фото з морської риболовлі.

До речі, з днем народження сина Круза та Кідман привітало чимало друзів, запостивши з ним кумедні кадри.

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А це син Круза на риболовлі на Мадейрі

Скріншот з Instagram Коннора Круза

Як відомо, у Круза та Кідман є ще одна прийомна донька - 31-річна Белла.

Раніше ми писали, що Том з усіх своїх дітей найбільше спілкується зі своїм сином Коннором, оскільки той сповідує саєнтологію.

А от зі своєю зірковою мамою Ніколь Белла та Коннор довго не спілкувалися, втім повернулися в її життя після смерті матері акторки.

Також відомо, що Том Круз не спілкується зі своєю донькою від акторки Кеті Холмс, 18-річною Сурі. І тут, до речі, теж винна саєнтологія.