30-річна донька Мозгової в Албанії замилувала обіймами зі своєю коханою

Зоя - найстарша з трьох доньок Олени Мозгової Фото з Instagram Мозгової

Старша донька продюсерки Олени Мозгової, Зоя, котра у липні розсекретила свої стосунки з коханою жінкою, яку звати Юлія, поділилася у Instagram новими фото.

Судячи з геотегу, 30-річна Зоя та її партнерка відпочивають у Албанії.

Зоя та Юлія насолоджуються теплом, морем та коханням

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На інших кадрах, які опублікувала Мозгова у сторіс, присутні дві малі дівчинки, вочевидь, доньки Юлії.

Дівоча компанія подорожує разом

Нагадаємо, після Зоїного камінгауту підтримала її та побажала щастя. Реакція названого батька дівчини, Олександра Пономарьова буле трохи іншою.