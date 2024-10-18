30-річна донька Мозгової в Албанії замилувала обіймами зі своєю коханою
Старша донька продюсерки Олени Мозгової, Зоя, котра у липні розсекретила свої стосунки з коханою жінкою, яку звати Юлія, поділилася у Instagram новими фото.
Судячи з геотегу, 30-річна Зоя та її партнерка відпочивають у Албанії.
На інших кадрах, які опублікувала Мозгова у сторіс, присутні дві малі дівчинки, вочевидь, доньки Юлії.
Нагадаємо, після Зоїного камінгауту підтримала її та побажала щастя. Реакція названого батька дівчини, Олександра Пономарьова буле трохи іншою.
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