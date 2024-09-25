"50 рочків дівчиську": Мозгова заселфилася вдома на кухні та розказала, як ставиться до пластики та уколів краси

Продюсерка Олена Мозгова поділилася своїми думками про красу і те, в який спосіб вона може досягатися. Один зі своїх постів на цю тему в Facebook жінка проілюструвала власним домашнім селфі.

"Ну ок, ось фото "вдома на кухні". Без професійного макіяжу, без брендових суконь, без прикрас і зайвих понтів", - написала вона.

"Що ми бачимо? 50 рочків дівчиську, яке і досі мріє про щось недосяжне, яка не втомилась любити і дарувати це відчуття, яка вміє цінувати справжнє… дружбу, любов, емоції, вчинки, сльози і радість. Будьмо щирими до себе і тих, хто нас любить - це дуже важливо", - закликала дружина співака Девіда Аксельрода.

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Олена нерідко показується в мережі без фільтрів та фотошопу

Зі спостережень жінки, люди, які в соцмережах пишуть іншим ущипливі зауваження щодо пластики, зазвичай мають аватарки без обличчя.

"Як правило на аватарці мають квіточку, котика чи ще щось прекрасне. Ну не таке, звісно, прекрасне як вони самі... Бо, напевно, їх засліплююча краса не дозволяє їм показати свої обличчя. Чи є ще другий варіант, коли на аватарці персонаж, який можна знімати без гриму у фільмі жахів... І воно недовольне, що у когось інакше. Друзі, я за красу! І зовнішню, і внутрішню, бо страшного в нашому житті і так вистачає... А в який спосіб ви її отримуєте, це ваша особиста справа!", - наголосила Олена.

"Я не проти пластичної хірургії, я не проти уколів краси і не проти фоторедакторів, я це робила і роблю в розумних дозах, так, щоб не спотворити, а підтримати те, що є, те, що вже дано", - поділилася вона.