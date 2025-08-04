Дружина бізнесмена Валеуліна розповіла, як він намагається врятувати шлюб після зради з Алхім та чи буде розлучення

Карина Тімкова - 4 серпня, 13:00
Дружина колишнього Аліхм пояснила, що відчувала після новини про зраду

Дружина колишнього Алхім зізналася, як почувалася після його зради і яким був їхній шлюб

Фото instagram

Дружина скандального бізнесмена Костянтина Валеуліна, Дар'я Валеуліна дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, як пережила зраду чоловіка з блогеркою Анною Алхім.

Як відомо, минулої весни Анна сама "злила" свого колишнього обранця у мережі, розповівши, що була його коханкою майже два роки. У програмі "Kate on Heels" Дар'я зізналася, що новина про зраду була для неї справжнім ударом, після якого їй потрібно було взяти перерву у стосунках.

"Було відчуття, що я не відчуваю нічого. Просто шок і жах, але потім прокидається здорова лють, яка має бути у кожної людини, я вважаю, яка не дасть тебе образити. Лють, яка змушує тебе піднятися і дати відсіч. Я наближуюся до цього стану, коли хочеться подякувати такому досвіду, можливо", — пояснила вона.


Дружина бізнесмена Валеуліна прокоментувала їхнє розлучення через його зраду з Алхім
Блогерка розповідала, що усі знайомі знали про їхній роман, а сам Костянтин почувався щасливим поруч із нею
Фото instagram

"Напевно, знаки (зради) були. Це були дзвіночки, а потім сигнали тривоги, але у мене була стовідсоткова віра в цю людину. Він постійно казав: "Та що ти вигадуєш? Такого не може бути. Ми з тобою на все життя"", — сказала жінка.

Дружина бізнесмена Валеуліна розповіла про його зраду з Алхім

Дружина підприємця заявила, що з коханкою чоловіка ніяких дружніх стосунків не мала і запевнила, що це лише плітки

Кадр з youtube

А ось розлучатися парочка не спішить. Дружина колишнього коханця Алхім пояснила, що досі приймає остаточне рішення щодо їхніх стосунків:

"Костя не дає розлучення, по-перше. Він взагалі кожного дня запитує, як у мене справи, який у мене настрій… Це, може, якийсь прихований тролінг? Можливо, таким чином він намагається врятувати наш шлюб. Я не знаю, що з цього вийде, я вирішила зробити паузу… зрозуміти, чим хочу займатися, чи хочу бути разом, чи ні. Не знаю, можливо, я ще спробую дати шанс".

Дружина колишнього Аліхм розповіла про їхній шлюб

Подружжя виховує спільну дочку

Фото instagram

Окрім цього Валеуліна згадала, яким був шлюб із Костянтином. За її словами, він був доволі ревнивим і навіть обмежував її спілкування з приятелями-чоловіками:

"Коли з'явився він (Костя), то все інше, а саме друзі, подруги відпали. У мене були друзі-хлопці, ми справді були класними товаришами, але він змусив телефонувати і казати, що мене більше не можна запрошувати на каву. Я тепер "невільна людина"... Костя дуже був ревнивий".

Дружина бізнесмена Валеуліна розповіла, як дізналася про його зраду з Алхім

Дар'я поділилася, що відпочинок у США допоміг їй перевантажитися після усіх подій

Фото instagram

Нагадаємо, про роман Анни та підприємця стало відомо, коли вона опублікувала чимало їхніх романтичних фото і поділилася деталями їхніх взаємин.

До речі, Алхім далеко не вперше дивує мережу своїми заявами. Якось вона розповідала, що отримувала гроші за секс. Також блогерка хизувалася подарунками від бойфренда, з яким закрутила роман після свого розлучення.

Читайте також:

"$150 тисяч на утримання": Алхім про інтим за гроші, скандал із Камінськими та алкозалежність

"Біль пекельний": Алхім визнала, що колола "Оземпік", та розказала скільки нині важить

"Мені так комфортно": Алхім після конфлікту з Мандзюк заявила їй, що не відмовиться від російської музики та мови

розлучення
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів