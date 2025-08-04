Дружина бізнесмена Валеуліна розповіла, як він намагається врятувати шлюб після зради з Алхім та чи буде розлучення

Дружина колишнього Алхім зізналася, як почувалася після його зради і яким був їхній шлюб Фото instagram

Дружина скандального бізнесмена Костянтина Валеуліна, Дар'я Валеуліна дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, як пережила зраду чоловіка з блогеркою Анною Алхім.

Як відомо, минулої весни Анна сама "злила" свого колишнього обранця у мережі, розповівши, що була його коханкою майже два роки. У програмі "Kate on Heels" Дар'я зізналася, що новина про зраду була для неї справжнім ударом, після якого їй потрібно було взяти перерву у стосунках.

"Було відчуття, що я не відчуваю нічого. Просто шок і жах, але потім прокидається здорова лють, яка має бути у кожної людини, я вважаю, яка не дасть тебе образити. Лють, яка змушує тебе піднятися і дати відсіч. Я наближуюся до цього стану, коли хочеться подякувати такому досвіду, можливо", — пояснила вона.

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"Напевно, знаки (зради) були. Це були дзвіночки, а потім сигнали тривоги, але у мене була стовідсоткова віра в цю людину. Він постійно казав: "Та що ти вигадуєш? Такого не може бути. Ми з тобою на все життя"", — сказала жінка.

Дружина підприємця заявила, що з коханкою чоловіка ніяких дружніх стосунків не мала і запевнила, що це лише плітки Кадр з youtube

А ось розлучатися парочка не спішить. Дружина колишнього коханця Алхім пояснила, що досі приймає остаточне рішення щодо їхніх стосунків:

"Костя не дає розлучення, по-перше. Він взагалі кожного дня запитує, як у мене справи, який у мене настрій… Це, може, якийсь прихований тролінг? Можливо, таким чином він намагається врятувати наш шлюб. Я не знаю, що з цього вийде, я вирішила зробити паузу… зрозуміти, чим хочу займатися, чи хочу бути разом, чи ні. Не знаю, можливо, я ще спробую дати шанс".

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Окрім цього Валеуліна згадала, яким був шлюб із Костянтином. За її словами, він був доволі ревнивим і навіть обмежував її спілкування з приятелями-чоловіками:

"Коли з'явився він (Костя), то все інше, а саме друзі, подруги відпали. У мене були друзі-хлопці, ми справді були класними товаришами, але він змусив телефонувати і казати, що мене більше не можна запрошувати на каву. Я тепер "невільна людина"... Костя дуже був ревнивий".

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Нагадаємо, про роман Анни та підприємця стало відомо, коли вона опублікувала чимало їхніх романтичних фото і поділилася деталями їхніх взаємин.

До речі, Алхім далеко не вперше дивує мережу своїми заявами. Якось вона розповідала, що отримувала гроші за секс. Також блогерка хизувалася подарунками від бойфренда, з яким закрутила роман після свого розлучення.