Дружина Усика засвітила струнку фігуру через 1,5 місяця після четвертих пологів. Фото
35-річна дружина боксера Олександра Усика, Катерина, яка у січні народила їхню четверту спільну дитину, напрочуд швидко повернула собі стрункість.
У лосинах і топі від Celine молодиця заселфилася під час відвідин салону краси та виклала фото в Insta-сторіс.
Нагадаємо, молодшу донечку, яку навали Марією, Катя народила в київському пологовому. Через підготовку до боксерського поєдинку Олександр не зміг бути поряд у цей важливий момент, але одразу після появи дитинки побачив її по відеозв'язку.
Як відомо, подружжя також виховує старшу дочку Єлизавету та двох синів: Михайла і Кирила.
Приєднуйтесь до дискусії