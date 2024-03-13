Дружина Усика засвітила струнку фігуру через 1,5 місяця після четвертих пологів. Фото

35-річна дружина боксера Олександра Усика, Катерина, яка у січні народила їхню четверту спільну дитину, напрочуд швидко повернула собі стрункість.

У лосинах і топі від Celine молодиця заселфилася під час відвідин салону краси та виклала фото в Insta-сторіс.

Катерина 28-го січня народила четверту дитину Фото з Instagram Усик

Нагадаємо, молодшу донечку, яку навали Марією, Катя народила в київському пологовому. Через підготовку до боксерського поєдинку Олександр не зміг бути поряд у цей важливий момент, але одразу після появи дитинки побачив її по відеозв'язку.

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Як відомо, подружжя також виховує старшу дочку Єлизавету та двох синів: Михайла і Кирила.



