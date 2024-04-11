Копія тата: дружина Усика вперше показала личко їхньої 2,5-місячної доні. Фото
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина в Instagram поділилася милими світлиною з молодшою донечкою, 2,5-місячною Марією. На них нарешті можна роздивитися личко дівчинки.
Уранці після чергового російського ракетного обстрілу жінка висловила подяку українським силам ППО за захист.
"Дякуємо, наші захисники ППО", - написала 35-річна Катерина.
Нагадаємо, Усик народила четверту дитину в одному з пологових будинків Києва. Олександр під час пологів не зміг бути поряд із Катею, але одразу побачив новонароджене маля по відеозв'язку.
Як відомо, крім Марії Усики виховують дочку Єлизавету і двох синів: Кирила та Михайла.
Приєднуйтесь до дискусії