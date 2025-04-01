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Дружина Броснана в короткій сукенці вразила своїм схудненням. Фото

Марія Ткаченко - 1 квітня, 11:00
Пірс Броснан і його дружина
Фото Getty Images

Ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей Сміт 31-го березня відвідали нью-йоркську прем'єру серіалу "Гангстерленд".

61-річна Кілі для ефектної появи на червоному хіднику обрала мереживну чорну сукню вище коліна, і неозброєним оком видно, що жінка суттєво схудла.

Пірс Броснан і Кілі Шей Сміт

Зіркове подружжя побували на прем'єрі серіалу

Фото Getty Images

Дружина Пірса Броснана

А це Кілі Шей рік тому

Фото Getty Images

Нагадаємо, 71-річний Пірс зве свою кохану "моя красива кароока дівчинка". Влітку пара святкуватиме 24-річчя свого шлюбу. Як відомо, актор дуже любить згадувати той доленосний ранок, коли вперше побачив Кілі

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