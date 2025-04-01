Дружина Броснана в короткій сукенці вразила своїм схудненням. Фото

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Ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей Сміт 31-го березня відвідали нью-йоркську прем'єру серіалу "Гангстерленд".

61-річна Кілі для ефектної появи на червоному хіднику обрала мереживну чорну сукню вище коліна, і неозброєним оком видно, що жінка суттєво схудла.

Зіркове подружжя побували на прем'єрі серіалу Фото Getty Images

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А це Кілі Шей рік тому Фото Getty Images

Нагадаємо, 71-річний Пірс зве свою кохану "моя красива кароока дівчинка". Влітку пара святкуватиме 24-річчя свого шлюбу. Як відомо, актор дуже любить згадувати той доленосний ранок, коли вперше побачив Кілі.