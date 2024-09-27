"Вдячна долі, що ти зі мною": дружина привітала Остапчука з 40-річчям та нагадала, який він крутий

Остапчук святкує ювілей

27-го вересня шоумену Володимиру Остапчуку виповнилося 40 років. І, звісно ж, дружина Катя не забула привітати коханого в мережі зворушливим постом.

Вона подякувала долі за чоловіка, назвала його крутим та подарувала тортик із написом "ти не old, ти timeless" (ти не старий, ти позачасовий - ред.).

"40! І я вдячна долі, що 2 із 40 ти зі мною🤍 Ти особливий) Ти єдиний, кого я так сильно люблю, і хто може вивести мене із себе за хвилину (навіть цей текст я пишу зараз після того, як тричі попросила тебе дати мені 5 хвилин тиші і не співати на кухні, але твоя творча натура не чує того, чого не хоче чути😂)", - написала Катерина.

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"Ти часто знецінюєш свої досягнення, і я вже втратила надію, що зможу переконати тебе в тому, що ти крутий, але сьогодні хочу вкотре тобі про це нагадати. Твоє життя яскраве, бентежне, складне, цікаве й з купою неочікуваних поворотів, але кожне твоє рішення і кожен твій вчинок — твоя особлива історія, а "История не терпит сослагательного наклонения", як ти любиш казати, тому ні про що не шкодуй і будь вдячним тому, що маєш", - побажала ювіляру дружина.

Катя - третя дружина Остапчука

"Мало хто знає, наскільки ти щира, безпосередня, добра, турботлива й ранима душа. Майже ніхто не знає, під що ти засинаєш, який ти нестерпний зранку чи який ти надійний друг, тому вкотре нагадую, що ти — це той, яким бачать тебе ті, хто знають про вищевказане, а не той, яким бачать тебе незнайомці.

Я пишаюся тобою і бажаю тобі не втратити себе й не сумніватися в собі. Все інше в тебе є. Люблю. І так, ти не old, ти timeless))😂❤️", - підсумувала Катя.

Тортик в іменинника був із гумором

Нагадаємо, про стосунки Володимира і Катерини стало відомо два роки тому, коли він розлучився з Христиною Горняк. У березні цього року парочка підтвердила, що вже уклала шлюб. А от коли буде весілля, Катя розповіла лише днями.