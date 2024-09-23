Дружина Остапчука розсекретила, коли вони відгуляють весілля

Третя дружина шоумена 40-річного Володимира Остапчука, Катерина розказала, коли вони з ним нарешті відсвяткують своє одруження. Виявляється, з цим пара, яка зараз очікує на першу спільну дитину, вирішила геть не квапитися.

У Insta-сторіс 24-річна молодиця відповіла й на питання відносно вінчання.

"У нас весілля навіть не було. Просто розписалися. Але вирішили, що весілля буде, коли малому буде 2 роки", - зазначила Катя.

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"До вінчання ставлюся нормально, але вважаю, що це треба робити років через 15 після весілля, тому що просто розлучитися - це одне, а розвінчуватися не хочеться", - пояснила вона.

2-річний син Катерини та Володимира гопцюватиме на весіллі батьків Скріни з Instagram Остапчук

Підписники Остапчук також поцікавилися, чи одразу Вова пристав на її пропозицію назвати сина Тимофієм.

"Перед вагітністю ми обговорили максимально всі моменти, пов'язані з дитиною. Ні про що не сперечалися, в тому числі й про ім'я", - запевнила вона.

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Як відомо, Катерина запланувала, що їй допомагатимуть глядіти малюка дві няні. Нагадаємо, від першого шлюбу в Остапчука є двоє дітей: 11-річна Емілія та 6-річний Еван. Шоуменова дружина нещодавно розповіла, яку суму аліментів він платить щомісяця.



