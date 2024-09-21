Остапчук потанцював з вагітною дружиною для відео з осіннім вайбом

Юлія Леськова 21 вересня, 12:50
Володимир Остапчук з дружиною Катериною на фото
Фото з Instgaram Володимира Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук замилував романтичним відео зі своєю вагітною 24-річною дружиною Катериною.

Комфортними кадрами він поділився у своєму Instagram.

На ролику подружжя обіймається, цілується та танцює.


Остапчук з вагітною дружиною показали романтичну осінь

Володимир та Катя замилували кадрами з осіннім вайбом

Володимир Остапчук потанцював з дружиною
Якось Катерина розсекретила суму аліментів, які виплачує Вова на двох дітей
Катерина Остапчук на кадрі з відео
Скріншот з Instagram Володимира Остапчука

Нагадаємо, про те, що вони чекають на поповнення, Остапчуки повідомили у соцмережах, коли Катерина була на 20-му тижні вагітності. Для дівчини це буде перша дитина, а от у Володимира є вже двоє дітей від першого шлюбу.

До речі, у пари буде хлопчик. Для дитини вже обрали й ім'я: малюка назвуть Тимофієм.

Як відомо, нещодавно вагітна Катерина заявила, що зникає з соцмереж через хейт з боку підписників.

Читайте також:

Вагітна дружина Остапчука в обтислій шкіряній сукні посвітила животиком на Тижні моди

"Втягнути не можу": вагітна Остапчук відповіла на дорікання щодо частої демонстрації свого животика

Остапчук знепритомнів, а Тополя спізнився: які українські зірки наважилися на партнерські пологи

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів