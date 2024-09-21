Остапчук потанцював з вагітною дружиною для відео з осіннім вайбом

Фото з Instgaram Володимира Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук замилував романтичним відео зі своєю вагітною 24-річною дружиною Катериною.

Комфортними кадрами він поділився у своєму Instagram.

На ролику подружжя обіймається, цілується та танцює.

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Скріншот з Instagram Володимира Остапчука

Нагадаємо, про те, що вони чекають на поповнення, Остапчуки повідомили у соцмережах, коли Катерина була на 20-му тижні вагітності. Для дівчини це буде перша дитина, а от у Володимира є вже двоє дітей від першого шлюбу.

До речі, у пари буде хлопчик. Для дитини вже обрали й ім'я: малюка назвуть Тимофієм.

Як відомо, нещодавно вагітна Катерина заявила, що зникає з соцмереж через хейт з боку підписників.