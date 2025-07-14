"Це не просто титул": Джамала офіційно долучилася до премії "Греммі"

Переможниця Євробачення-2016 Джамала поділилася радісною новиною. Відтепер вона є офіційною членкинею американської Академії Grammy.

Чому це важливо не лише для неї, а і для всієї української музики, 41-річна співачка написала в своєму Instagram.

"Я - Греммі академік. Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards", - оголосила Джамала.

Джамала відтепер - академік Греммі

"Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо — це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало", - наголосила артистка.

Це призначення - справді подія для української музики

"Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії. Я вдячна всім, хто підтримує і вірить в мене на цьому шляху. І я знаю: це тільки початок", - підсумувала Джа.

Нагадаємо, торік Jerry Heil також стала членкинею Академії Греммі. А в 2023 цієї ж честі удостоїлася Тіна Кароль.