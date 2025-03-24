Б'юті-рутина, яскраві луки та сімейні моменти: Джамала на теплих фото показала, як минув її березень
Співачка Джамала потішила шанувальників новою підбіркою теплих і радісних фото.
41-річна зірка опублікувала в Instagram свої спогади з першого місяця весни, до яких увійшли поїздки, зустрічі з близькими та стильні виходи.
"Одного разу в березні", — підписала вона свої фото.
Нагадаємо, з 2017-го Джамала перебуває у шлюбі зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим. Подружжя виховує трьох синів: майже 7-річного Еміра, 4-річного Селіма та 10-місячного Аліма. А не так давно сім'я робила затишну фотозйомку.
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