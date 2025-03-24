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Б'юті-рутина, яскраві луки та сімейні моменти: Джамала на теплих фото показала, як минув її березень

Карина Тімкова - 24 березня, 14:00

Співачка Джамала потішила шанувальників новою підбіркою теплих і радісних фото.

41-річна зірка опублікувала в Instagram свої спогади з першого місяця весни, до яких увійшли поїздки, зустрічі з близькими та стильні виходи.

"Одного разу в березні", — підписала вона свої фото.

Джамала на пляжі куштувала морозиво

Артистка у капелюсі та з морозивом рятувалася від сонця

Фото Instagram

Джамала з блискучим макіяжем у яскравому луці

Знаменитість сфотографувалася з нюдовим макіяжем

Джамала попозувала на пляжі під сонцем

Джамала любить носити різноманітні прикраси

Джамала сфотографувалася з квітами у машині

Який ніжний букет квітів

Джамала показала сімейне фото
Це фото з сестрою та племінницями співачки зроблене у Туреччині, куди Джа нещодавно їздила
Джамала знялася в об'ємному елегантному луці

Зірці дуже личить рожевий колір

Джамала побувала в Абу-Дабі

У такому закритому вбранні вона відвідала мечеть в Абу-Дабі

Джамала сфотографувала маленького сина

Також зірка показала найменшого синочка Аліма, якому сьогодні, 24 березня, виповнилося 10 місяців

Джамала зухвало знялась у машині

Переможниця Євробачення вигуляла яскравий лук, що мав принт "гусяча лапка"

Джамала показала процедури краси

Виконавиця, яка рідко розповідає про свій догляд за шкірою, показалася зі світлодіодною маскою

Джамала попозувала у модних джинсах і футболці

До речі, на тлі цієї картини нещодавно позували сини співачки

Джамала попозувала біля свого портрета

Джамало, це ти на картині?

Джамала сфотографувалася на тлі водойми

Багатодітна мама опублікувала селфі з подорожі

Джамала пофотографувалася з шанувальниками

Авторка хітів приділила час спілкуванню з фанатами

Нагадаємо, з 2017-го Джамала перебуває у шлюбі зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим. Подружжя виховує трьох синів: майже 7-річного Еміра, 4-річного Селіма та 10-місячного Аліма. А не так давно сім'я робила затишну фотозйомку.

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Джамала
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