Б'юті-рутина, яскраві луки та сімейні моменти: Джамала на теплих фото показала, як минув її березень

Співачка Джамала потішила шанувальників новою підбіркою теплих і радісних фото.

41-річна зірка опублікувала в Instagram свої спогади з першого місяця весни, до яких увійшли поїздки, зустрічі з близькими та стильні виходи.

"Одного разу в березні", — підписала вона свої фото.

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Який ніжний букет квітів

Це фото з сестрою та племінницями співачки зроблене у Туреччині, куди Джа нещодавно їздила

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У такому закритому вбранні вона відвідала мечеть в Абу-Дабі

Також зірка показала найменшого синочка Аліма, якому сьогодні, 24 березня, виповнилося 10 місяців

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До речі, на тлі цієї картини нещодавно позували сини співачки

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Нагадаємо, з 2017-го Джамала перебуває у шлюбі зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим. Подружжя виховує трьох синів: майже 7-річного Еміра, 4-річного Селіма та 10-місячного Аліма. А не так давно сім'я робила затишну фотозйомку.