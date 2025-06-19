Джамала з нагоди 5-річчя сина показала його крихітним та з кульками і мечем

Співачка і багатодітна мама Джамала привітала свого середнього сина Селіма з днем народження.

В Instagram артистка запостила спільне фото з вже 5-річним хлопцем, а також показала його зовсім маленьким.

"Я тебе люблю", - коротко написала зіркова мама

5-річний Селім похвалився своїм подарунком від батьків

Нагадаємо, у травні свій перший рік життя відсвяткував молодший син Джамали Алім.

Як відомо, у Джамали також є старший 7-річний Емір.

До речі, Джамала в одному із інтерв'ю розповіла про секрети успішного шлюбу та виховання дітей.