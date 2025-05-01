Спільні сніданки і рішення: Джамала про секрет успіху свого шлюбу та виховання трьох синів

Фото: Мар’яна Шафро

Співачка Джамала показала жіночність і елегантність у total black.

В інтерв'ю Viva виконавиця також розповіла про виховання трьох синів і секрет успіху стосунків з чоловіком Бекіром.

41-річна артистка, яка виховує 4-річного Селіма, 7-річного Еміра та 9-місячного Аліма, розповіла, чи змінило її материнство.

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"Знаєте, іноді це виглядає так: я монтую TikTok, паралельно дописую рядок до нової пісні, яку давно шукала — і ось вона раптом прийшла. Це і є моя реальність.

Материнство, звісно, додає багато нового — і в творчості, і в житті загалом. Але як людина я, мабуть, не змінилася кардинально. І слава богу. Мої батьки заклали в мене всі ті базові речі, які справді важливі: відповідальність, доброту, стресостійкість. А це — основа як для материнства, так і для творчості. Тож нові скіли — безумовно. Але глобально я залишаюсь собою", - поділилася Джамала.

Артистка розказала, які цінності хотіла б передати своїм нащадкам:

"Насамперед — свободу мислення. Я дуже хочу, щоб вони жили й діяли з любов’ю. Щоб займалися тим, що їм справді подобається, і робили це на найвищому рівні — професійно, з віддачею. Ким би вони не захотіли бути — мультиплікаторами, будівельниками чи кимось іншим, — головне, щоб це було з натхненням, із запалом, навіть із легким фанатизмом. І, звісно, повага. Повага до батьківщини, до родини, до батьків — це основа. Це база, на якій усе тримається".

"Я навчаюся в дітей відкритості. І нагадую собі, що я — така сама. Бо дорослий світ часто вчить нас не говорити прямо, приховувати свої справжні думки, висловлюватися завуальовано. А діти просто говорять те, що відчувають. Щиро, безпосередньо. І в цьому — велика сила. Це ключ, який не дає вирости в комплекс. Звісно, важливо виховувати дітей толерантними, але й навчити їх не приглушувати себе, не пристосовуватися постійно до очікувань світу", - додала мама.

Джамала поділилася і особистим. Зокрема, розповіла, в чому полягає успіх і сила їхнього з Бекіром шлюбу:

"У тому, що ми доповнюємо одне одного. Я справді не можу без нього. Він — моя підтримка й опора".

"Це наші традиції, спільні миті. Наприклад, поснідати разом, повечеряти разом, провести вихідні разом. Коли ми обираємо якусь річ, якщо вона потрібна, — ми завжди робимо це разом. Жоден із нас не приймає рішення самостійно — ми завжди радимося. Це стало нашою традицією, нашим ритуалом.

Ще один важливий момент — молитва перед сном. Ми обов’язково дякуємо за день. Це дуже зміцнює наш зв’язок і дає відчуття гармонії", - розповіла виконавиця.

За словами зірки, Бекір надихає її розумом, силою, добротою, щирістю і чутливістю.

Нагадаємо, Джамала і Бекір зіграли весілля у 2017-му. Місяць тому подружжя святкувало день народження середнього сина Бекіра.