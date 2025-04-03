"Не спить, майже не їсть": інсайдер на тлі занепокоєння фанів розказав, що відбувається з Бібером

Джастін та Хейлі Бібери на початку лютого. Уже тоді було помітно, що співак спав з лиця Фото Getty Images

Останнім часом серйозне занепокоєння шанувальників викликає канадський співак Джастін Бібер. Під час своїх нечастих появ на публіці та в соцмережах 31-річна зірка виглядає змарнілим, а його поведінка - дивною та нервовою.

Так, декілька разів Джастін нарочито показувався буцімто за курінням травички. Також він зізнавався, що почувається "шахраєм", "некомпетентним", ненавидить себе та має проблеми з гнівом.

Із артистом справді не все гаразд, підтвердив інсайдер Daily Mail.

Це теж лютий. Інсайдер зазначив, що Хейлі Бібер намагається зберігати хоробрий вигляд, а ще не бажає визнавати, наскільки серйозні проблеми в її чоловіка Фото Getty Images

"Він увійшов у штопор. У нього маніакальна поведінка, він не спить, майже не їсть, надсилає відчайдушні повідомлення посеред ночі", - розказав він.

"Часто він не при своєму глузді, але переконаний, що це не так. Він не усвідомлює, наскільки потребує допомоги, і всі навколо нього дуже стурбовані", - зазначив співрозмовник видання.

Із його слів, 28-річна дружина Джастіна, модель Хейлі Бібер, в котрої з ним є 7-місячний син Джек Блюз, попросила друзів молитися за її чоловіка.

Це Джастін у березні. Зі слів джерел, Бібер страждає на соціофобію і тяжіє до усамітнення Фото Getty Images

"Вона не в змозі його витягти з цього. Наближені до нього люди думають, що навіть він сам не в змозі витягти себе. Лише Бог може йому зараз допомогти. Таке вже бувало, але, мабуть, не настільки погано", - повідомило джерело.

Ні Джістін, ні Хейлі того, що відбувається, публічно особливо не коментують. Одначе днями молодиці довелося заспокоювати у TikTok фанів, які помітили, що вона відписалася від чоловіка у Instagram. Модель запевнила, що то був короткочасний "глюк". Тепер вона дійсно знову фоловить Бібера.

До речі, перший тривожний дзвіночок пролунав ще рік тому, коли батько жінки, актор Стівен Болдуїн поширив пост пастора Віктора Маркса, в якому той закликав своїх прихожан молитися за Джастіна та Хейлі, бажаючи їм "мудрості, захисту і щоби вони стали ближче до Господа".

Cам Бібер свого часу розказував, що ще хлопчиськом став залежним від марихуани, а згодом підсів на алкоголь. Також він зловживав рецептурними препаратами. З його слів, іноді охоронці мусили заходити до нього вночі, перевіряючи, чи він ще дихає. Одначе зрештою співаку вдалося побороти залежності.

Нагадаємо, в 2014-му році Джастін Бібер таємно прийняв хрещення. Подейкували, що артиста спіткало релігійне озаріння.

Як відомо, ім'я Джастіна торік стало активно згадуватися в контексті скандалу з P.Diddy та його оргіями. Шанувальники занепокоїлися, чи не став Бібер у юному віці однією з жертв продюсера. Також поповзли чутки, що співаку загрожує банкрутство.