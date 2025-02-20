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Хейлі Бібер у шкіряному міні посвітила довгими ногами на модній вечірці. Фото

Карина Тімкова - 20 лютого, 16:45
Хейлі Бібер вразила образом у шкіряному вбранні

Бібер відвідала вечірку власного бренду

Фото з Instagram

Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер, яка влітку народила первістка від співака Джастіна Бібера, почала все частіше повертатися до соціального життя і світських вечірок.

Днями вона відвідала захід свого косметичного бренду Rhode, для якого вбралась у шкіряну сукню шоколадного кольору. Обтисле вбрання також мало асиметричний виріз в зоні декольте.

28-річна Хейлі наробила чимало фото з події, якими поділилась в Instagram. Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах, сумочкою та колготками в тон.


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Хейлі Бібер попозувала у короткій сукні

Бібер посвітила довжелезними ногами

Хейлі Бібер випнула груди для фото

Який у неї магнетичний погляд

Бібер часто знімається у модних фотосетах. Наприклад, вона позувала у білизні для нової колекції Victoria`s Secret і тішила гарячими кадрами з пляжу. Полюбляє вона й екзотичні зйомки в бікіні.

Нагадаємо, Хейлі — дружина співака Джастіна Бібера. Вони побрались восени 2018 року. Попри чутки про їх розлучення, пара залишається разом. Подружжя також виховує сина Джека Блюза, якому днями виповниться пів року.

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Хейлі Бібер
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