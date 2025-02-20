Хейлі Бібер у шкіряному міні посвітила довгими ногами на модній вечірці. Фото
Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер, яка влітку народила первістка від співака Джастіна Бібера, почала все частіше повертатися до соціального життя і світських вечірок.
Днями вона відвідала захід свого косметичного бренду Rhode, для якого вбралась у шкіряну сукню шоколадного кольору. Обтисле вбрання також мало асиметричний виріз в зоні декольте.
28-річна Хейлі наробила чимало фото з події, якими поділилась в Instagram. Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах, сумочкою та колготками в тон.
Бібер часто знімається у модних фотосетах. Наприклад, вона позувала у білизні для нової колекції Victoria`s Secret і тішила гарячими кадрами з пляжу. Полюбляє вона й екзотичні зйомки в бікіні.
Нагадаємо, Хейлі — дружина співака Джастіна Бібера. Вони побрались восени 2018 року. Попри чутки про їх розлучення, пара залишається разом. Подружжя також виховує сина Джека Блюза, якому днями виповниться пів року.
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