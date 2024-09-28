Ексбойфренд Лопес та ймовірний організатор збочених оргій: скандал з P.Diddy, який струсонув американський шоубіз

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У США розгорівся масштабний секс-скандал через так звані "Білі вечірки" (така назва через дрес-код), які влаштовував 54-річний репер P.Diddy (справжнє ім'я Шон Комбс), який, за оцінкою журналів Forbes і Time, є одним з найбільш впливових і заможних діячів світу хіп-хопу. Його статки становлять 90 мільйонів доларів.

На даний момент виконавець арештований, а правоохоронці продовжують розслідування, зокрема, як пишуть західні ЗМІ, шукають та допитують всіх зірок, які бували на вечірках. Серед них, за ствердженнями журналістів, чимало відомих імен. Однак сам репер всі звинувачення проти себе заперечує.

Що це за скандал, хто міг брати участь у вечірках, які шокуючі докази були знайдені у будинку репера, колишнього бойфренда Дженніфер Лопес, та чому фани з усього світу тепер прискіпливо вслуховуються у старі пісні Джастіна Бібера, Емінема та Каньє Веста, читайте далі.

Лопес і Комбс зустрічалися на межі 90-х та нульових, вони розійшлися через зраду репера. "Це був перший раз, коли я була з кимось, хто не був вірним", - казала Лопес в інтерв'ю Vibe Фото Getty Images

У березні цього року у двох маєтках P.Diddy провели обшуки, як писало видання Associated Press, ФБР шукало там докази, однак у якій справі - не повідомлялося.

Цим обшукам передували кілька цивільних позовів проти репера, у яких його звинувачували у насиллі, а також у примусі до статевого акту.

Репер та супермодель Наомі Кемпбел Фото Getty Images

За даними прокуратури, пише The Telegraph, під час обшуків у будинках Комбса на початку цього року правоохоронні органи вилучили наркотики, відеозаписи "Freak Offs" (ще одна назва вечірок репера) і понад 1000 пляшок дитячої олійки та лубриканти.

Вони сказали, що агенти також вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, включаючи три AR-15 із стертими серійними номерами — два з них, розбиті на частини, у шафі його спальні в Маямі.

Ештон Кутчер та Демі Мур позують з репером. До речі, якось Демі розповідала, що її шлюб з Ештоном зруйнував секс утрьох Фото Getty Images

Нові деталі скандалу стали відомі лише у вересні, після того, як було публічно випущено нотатки покійної дружини репера та матері його трьох дітей Кім Портер (вона померла від пневмонії у 2018 році). Її записи складалися з 60 сторінок. Після публікації репера взяли під варту без права на внесення застави та висунули йому обвинувачення у торгівлі людьми, рекеті, ввезення у країну людей з метою проституції. Ці звинувачення охоплюють десятки років популярності P.Diddy.

У нотатках, які сформували друзі Портер у книгу, вона розповіла, що вдома у Шона відбувалися оргії за участю жінок і чоловіків, відомих людей.

"Він влаштовував вечірки, які були просто модною назвою оргій, і всі хотіли туди. Ми не тільки влаштовували секс утрьох, але й мінялися партнерами. Наше сексуальне життя було божевільним, але мені доводилося робити з Шоном речі, яких я б ніколи не змогла зробити з гетеросексуальним чоловіком", - цитує книгу видання The Mirror.

Jay-Z та Шон Комбс на баскетбольному матчі Фото Getty Images

Окрім цього там стверджується, що було знайдено відео, де її чоловік займається сексом з різними людьми, зокрема й з відомою поп-зіркою.

Після того, як секс-скандал сколихнув світ розваг та шоубізнесу, у соцмережах почали з'являтися фото з "білих вечірок" репера різних років.

Принци Вільям та Гаррі позують з Каньє Вестом (праворуч) та P.Diddy на івенті після концерту на честь принцеси Діани Фото Getty Images

На них засвітилися Леонардо Ді Капріо, Джастін Бібер, Сара Джессіка Паркер, Дженніфер Лопес, Бейонсе, модель Кара Делевінь, Lady Gaga, Jay-Z, Ештон Кутчер та інші селебрітіз. Однак підтверджень щодо того, чи були вони свідками злочинів, у яких звинувачують репера, немає.

Photos from Diddy's all white party have started going viral following his arrest last week. Some celebrities in attendance were Leonardo DiCaprio, Chris Brown, Mariah Carey, Paris Hilton, and more🧵 pic.twitter.com/lXJMFylaYB — Historic Vids (@historyinmemes) September 23, 2024

Ця історія здійняла бурю в мережі, і фани поширюють теорії про, що деякі виконавці у своїх піснях буцімто попереджали світ про те, що творилося роками на приватних вечірках репера. Зокрема "під збільшувальним склом" розглядають кліп Каньє Веста, пісні Емінема та Джастіна Бібера.

"Для людей, які намагалися захейтити Емінема! Він намагався розповісти вам усе про P.Diddy", - пише одна з користувачок соцмереж та прикріплює до поста скрін з словами пісні репера.

На те, що у даному треку вказується на Шона, фани почали вважати через гру слів у треку. А саме частину "P, did", яка звучить майже як псевдонім репера.

‼️For the people who were trying to cancel Eminem for saying this, he was trying to tell you all about Diddy ‼️



He spells out R@per and points out SA's. Then purposely leaves out a P to point out "P did he?" (P-Diddy)



He's a lyricist, he has purpose to his words. pic.twitter.com/H9jvsOP78c — Lucie⸆⸉ (@SwiftieCakez) September 23, 2024

У кліпі Каньє Веста "Famous" (Популярність) фани також побачили натяк на вечірки Шона Комбса.

У відеороботі можна побачити представників поп-культури і відомих політиків, сплячих оголеними в одному ліжку. Зокрема, у ролику з'явилися воскові копії Тейлор Свіфт, Ріанни, Кейтлін Дженнер, Анни Вінтур, а також Джорджа Буша, Дональда Трампа і Білла Косбі. У кліпі також можна побачити голого репера зі своєю колишньою дружиною, світською левицею і зіркою реаліті-шоу Кім Кардашян.

До речі, багато фанів вважають, що однією з жертв репера міг стати свого часу канадський співак Джастін Бібер, який був підопічним Шона. І поширюють відео з тих часів, яке називають "тривожним".

These videos NEED to resurface to expose the disturbing behavior of P Diddy around a 15-year-old Justin Bieber.



This is how a creepy freak behaves. DISTURBING.



We should hold people accountable, no matter their status or fame!!! pic.twitter.com/C5li2jhE2f — Miss ADG (@therealmissadg) September 18, 2024

Звісно, скандал добряче струсонув шоубізнес США. Деякі зірки публічно засуджують Шона. Наприклад, днями виконавиця Kesha (до речі, вона також постраждала від насилля) випустила оновлений хіт, зі словами "Йди до біса, P.Diddy".