Після новини про заручини: ексчоловік Еністон зізнався, які почуття до неї має
Голлівудський актор Джастін Теру, про заручини якого стало відомо після його появи на Венеційському кінофестивалі, все ще має емоційний зв’язок із ексдружиною Дженніфер Еністон.
Як пише Page Six, в одному з нещодавніх інтерв’ю він зізнався, що попри розлучення, яке сталося у 2018-му, в нього все ще є деякі почуття до колишньої.
Зокрема, Теру розповів, що дуже пишався Еністон, коли та дала відкоша сенатору Джеймсу Венсу після його сексистського висловлення про "бездітних жінок із котами" на адресу кандидатки в президенти Камали Гарріс.
"Вона все ще дуже дорога мені. І, звісно, я відчуваю, що маю її захищати. Але вона добре відбилася від критики, як і повинно бути", – сказав він.
До речі, серед гіпотетичних причин розлучення Теру і Еністон називали і ревнощі Джастіна до першого чоловіка Джен Бреда Пітта. Із ним актриса тоді лише відновлювала спілкування й інсайдери переконували, що саме любовний трикутник став причиною краху подружжя.
Нагадаємо, більше про романи Дженніфер Еністон TabloID розповідав у попередньому матеріалі.