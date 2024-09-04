Після новини про заручини: ексчоловік Еністон зізнався, які почуття до неї має

Тетяна Сухачова 4 вересня, 11:45

Голлівудський актор Джастін Теру, про заручини якого стало відомо після його появи на Венеційському кінофестивалі, все ще має емоційний зв’язок із ексдружиною Дженніфер Еністон.

Як пише Page Six, в одному з нещодавніх інтерв’ю він зізнався, що попри розлучення, яке сталося у 2018-му, в нього все ще є деякі почуття до колишньої.

Джастін Теру у фотосесії

Теру розповів, що відчуває до Еністон

фото з Instagram Джастіна Теру

Зокрема, Теру розповів, що дуже пишався Еністон, коли та дала відкоша сенатору Джеймсу Венсу після його сексистського висловлення про "бездітних жінок із котами" на адресу кандидатки в президенти Камали Гарріс.


"Вона все ще дуже дорога мені. І, звісно, я відчуваю, що маю її захищати. Але вона добре відбилася від критики, як і повинно бути", – сказав він.

Джатін Теру і Дженніфер Еністон

Пара розлучилася, але продовжує підтримувати гарні стосунки

фото Getty Images

До речі, серед гіпотетичних причин розлучення Теру і Еністон називали і ревнощі Джастіна до першого чоловіка Джен Бреда Пітта. Із ним актриса тоді лише відновлювала спілкування й інсайдери переконували, що саме любовний трикутник став причиною краху подружжя.

Нагадаємо, більше про романи Дженніфер Еністон TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

Читайте також:

"Команда мрії": Еністон та Візерспун у джинсовому кежуелі замилували фанів спільним фото

"Молюся за вашу доньку": Еністон відреагувала на слова Венса про "бездітних леді з котами", сказаних на адресу Камали Гарріс

Ексчоловік Дженніфер Еністон знову зібрався до вівтаря - ЗМІ

Дженніфер Еністон
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів