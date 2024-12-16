"То ось чому він влучає в високі ноти": в мережі насміхаються з розміру чоловічого достоїнства Тімберлейка

43-річного Джастіна Тімберлейка висміюють у мережі Фото з Instagram Тімберлейка

Не встиг ущухнути скандал навколо того, що американського співака Джастіна Тімберлейка впіймали за керуванням автомобілем у нетверезому стані, як артиста спіткала нова халепа.

43-річного чоловіка Джессіки Біл завзято троллять у мережі з приводу розміру його пеніса. Причиною стало відео, зняте на одному з концертів у місті Нешвілл. Страховка для трюків була закріплена на Тімберлейку таким чином, що окреслила його пах, створивши ілюзію (або ні) що там у співака щось дуже маленьке.

"Я здогадувалася, що за гроші не можна купити геть усе... Він влучає в високі ноти, і ми тепер знаємо, чому... Брітні, дівчинко, тепер я розумію... І це ж у Нешвіллі навіть не холодно", - люди збиткуються з артиста в TikTok, називаючи його "Джастіною".

Звісно, чимало користувачів співчувають Тімберлейку та обурюються, як ніхто з команди під час репетицій не помітив такого конфузу.

Нагадаємо, торік співачка Брітні Спірз випустила мемуари, в яких розказала, що була вагітна від Тімберлейка. Як відомо, в Джастіна і його дружини Джессіки Біл є двоє дітей.