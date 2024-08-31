Джессіка Біл з 9-річним сином Тімберлейка відвідала спортивні змагання. Рідкісне фото
42-річна американська акторка та модель Джессіка Біл разом зі своїм 9-річним сином від співака Джастіна Тімберлейка, Сайласом відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу у Нью-Йорку.
Зірка прийшла на змагання у штанному костюмі кольору слонової кістки, атласній білій майці та кремових лоферах. Свій образ Біл доповнила прикрасами та сумочкою.
Сайлас був одягнений у смугастий светр, світлі штани та кросівки.
Нагадаємо, Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк одружені вже 11 років. Подружжя виховує ще одного сина Вільяма.
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