Джессіка Біл з 9-річним сином Тімберлейка відвідала спортивні змагання. Рідкісне фото

Фото Instagram Джессіка Біл

42-річна американська акторка та модель Джессіка Біл разом зі своїм 9-річним сином від співака Джастіна Тімберлейка, Сайласом відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу у Нью-Йорку.

Зірка прийшла на змагання у штанному костюмі кольору слонової кістки, атласній білій майці та кремових лоферах. Свій образ Біл доповнила прикрасами та сумочкою.

Сайлас був одягнений у смугастий светр, світлі штани та кросівки.

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Акторка здійснила рідкісний вихід з сином Фото Getty Images

Нагадаємо, Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк одружені вже 11 років. Подружжя виховує ще одного сина Вільяма.