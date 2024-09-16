Тендітна Еністон у сукні з перлів та кристалів оголила плечі на хіднику Emmy 2024

Американська актриса Дженніфер Еністон вразила появою на врученні телепремії Emmy 2024, що відбулася 15-го вересня у Лос-Анджелесі.

Зірка, яка часто обирає вбрання з акцентом на плечі, вкотре звернулася до цього трюку. Тендітність фігури акторка підкреслила корсетною сукнею Oscar de la Renta, яка була розшита перловими аплікаціями та кристалами. Образ зірка доповнила ювеліркою Tiffany.

Сукня від Oscar de la Renta і прикраси Tiffany фото GETTY IMAGES

Зірка підкреслила тендітні плечі сукнею з перлами і кристалами фото GETTY IMAGES

Реклама:

До речі, 55-річна Еністон пильно слідкує за фігурою та регулярно постить до соцмереж свої тренування. Також зірка має власний бренд по догляду за волоссям і багато уваги приділяє догляду за обличчям. Своїми секретами краси зірка також якось ділилася із підписниками.

Нагадаємо, крім Еністон на хіднику Emmy 2024 образом вразила також співачка Селена Гомес.