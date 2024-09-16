Гомес підкреслила оксамитом розкішні форми та замилувала цілунком із коханим на телепремії. Фото

Американська співачка та актриса Селена Гомес, яка нещодавно розповіла про твердий намір стати матір’ю попри проблеми зі здоров’ям, показался на врученні телевізійної премії Emmy Awards 2024.

Для урочистості вона обрала розкішну чорну сукню, яка акцентувала увагу на її плечах. Верх оксамитового вбрання від Ralph Lauren, що було розшито величезною кількістю декоративного каміння, перегукувався із прикрасами Гомес – діамантовими браслетами, каблучками та кульчиками.

Зірка обрала розкішну оксамитову сукню фото GETTY IMAGES

Цікаво, що на церемонії був присутній бойфренд артистки, музичний продюсер Бенні Бланко. Щоправда, він не позував із коханою на парадному хіднику і його помітили вже у глядацькій залі.

Реклама:

Бенні та Селена не стримали почуттів фото з Instagram Селени Гомес

Як відомо, нещодавно 32-річна Селена Гомес зізналася, що не зможе виносити дитину. В інтерв’ю зірка розповіла, що через проблеми зі здоров’ям вона серйозно розглядає усиновлення та сурогатне материнство.

Нагадаємо, Гомес хоч і не позує із коханим на парадних хідниках, проте зізнається йому у коханні в своїх соцмережах.