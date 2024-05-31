Чепурні, але напружені: Аффлек на тлі чуток про розлучення показався з Лопес на випускному дочки

Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор і режисер Бен Аффлек спантеличили багатьох фанів чутками про розрив.

Проте, попри заяви інсайдерів щодо невідворотнього та важкого розлучення, не все так пагано. Принаймні пара може з’являтися на публіці у компанії один одного, як це трапилося на випускному старшої дочки Аффлека, 18-річної Вайолет.

Як пише Page Six, чепурних співачку та актора помітили у компанії матері Бена Енн Болд на вечірці з нагоди випускного. Особливих емоцій, крім напруженості на обличчях поки ще подружжя не було.

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До речі, раніше подейкували, що мати Аффлека була проти його одруження з Лопес. Нібито жінка все ще вірила у стосунки сина з Дженніфер Гарнер, а нову невістку взагалі недолюблювала.

Цікаво, що на весіллі Бена і Джен мама актора випадково впала з причалу, на якому організували саму церемонію, та потрапила до лікарні.

Нагадаємо, ходять чутки, що Джейло і Аффлек ділитимуть під час розлучення кругленьку суму спільно нажитих за два роки шлюбу статків.