ТОП зіркових скандалів та зізнань травня: від зашквару Бардаша до "розлучення" Лопес та операції Павліка

Травень добігає свого кінця і вже завтра розпочинається найтепліша пора року. Але у шоубізнесі спекотно будь-коли.

ТаблоID підбиває підсумки місяця і розкаже про головні новини шоубізнесу. Які нові інсайти стали відомі про королівську родину? Чи остаточно розлучилися Камалія та Захур? Що робить сестра Маші Єфросиніної у Москві? Та де насправді перебувають діти київського мера Віталія Кличка? Все найцікавіше - у свіжому дайджесті.

СКАНДАЛИ МІСЯЦЯ

Бардашу повідомили про підозру

Служба Безпеки України зібрала доказову базу на одіозного продюсера Юрія Бардаша, і заочно повідомила про підозру за 4 статтями. Серед яких, зокрема, пропаганда війни. Як відомо, Бардаш, який у січні 2024 року Бардаш отримав російський паспорт, підтримує агресію Росії проти України і є рупором Кремля. На початку повномасштабного вторгнення він спочатку втік до Грузії, а потім – до країни-агресорки.

Своєю чергою "руській чєловєк" – а саме так Бардаш називає себе - "обурився" рішенням СБУ. Він "оголосив у розшук тих, хто причетний до цього злочинного рішення".

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Ліза Ющенко засвітилася на виставці у Москві

Ще один зашквар цього місяця підкинула сестра телеведучої Маші Єфросиніної Ліза Ющенко. Жінка виявилася палкою поціновувачкою мистецтва (російського) і засвітилася на арт-виставці у Москві. Відповідну світлину вона виклала в історіях на своїй сторінці в Instagram.

Ліза (у сірому костюмі) на згаданій виставці Фото: Instagram

Нагадаємо, що Ліза, яка у шлюбі з російським бізнесменом, не хоче називати війну в Україні, яку розв’язала Росія, війною. А сама Маша Єфросиніна в інтерв’ю для УП розповіла, що у них "немає зараз спілкування як у сестер взагалі".

Брітні Спірз втрапила у черговий скандал

Ну і які підсумки місяця без однієї з головних західних ньюзмейкерок Брітні Спірз. В мережу потрапили світлини, де попдіва нульових була закутана у ковдру, з подушкою в руках та відверто у шоковому стані. Як писали у ЗМІ, Брітні разом зі своїм новим бойфрендом відпочивала в одному з готелів Лос-Анджелеса. Між ними, ймовірно, спалахнула сварка і Спірз травмувала ногу.

На місце прибули медики та правоохоронці. Співачка відмовилася від госпіталізації і у супроводі охорони поїхала з готелю.

СВАРКИ, РОЗЛУЧЕННЯ ТА ЗРАДИ

Лопес та Аффлек "поділять майно"

Протягом усього травня новини про співачку Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека не сходять із заголовків таблоїдів. Все через кризу в родині, яка може призвести навіть до розлучення пари.

Стрічка новин переповнена була у травні історіями про Джей Ло і Аффлека Фото: Getty Images

Так, Джей Ло сама відвідувала декілька світських заходів. А на пряме питання журналістів, що ж насправді відбувається, віджартовувалася фразою "Вам краще знати".

Свіжі новини від інсайдерів, які розповіли, що співачка шукає новий будинок для себе. А от ймовірний поділ майна, яке оцінюють у 550 мільйонів доларів, буде нелегким і не геть приємним процесом.

Мадонна розійшлася з Джошем Поппером

Серце американської попдіви Мадонни знову вільне. 65-річна знаменитість розійшлася зі своїм 30-річним бойфрендом-боксером Джошем Поппером. Причина проста – щільний робочий графік Мадонни. Як кажуть інсайдери, почуття згасли, але знаменитості залишаються друзями.

Олександра Зубкова викрили на зраді

Дружина гравця "Шахтаря" та збірної України Олександра Зубкова Анна відверто розповіла про зраду чоловіка. На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала скріни переписок футболіста з ескортницями та неоднозначні пошукові запити в мережі.

Згодом Анна видалила публікації і зазначила, що не хотіла, аби Зубкова почали цькувати через це. Розголос був потрібен безпосередньо їй, щоб "не було шляху назад до збереження цього шлюбу".

Камалія і Захур підтвердили розлучення

Українські зірки шоубізнесу теж не лишаються осторонь. Співачка Камалія і бізнесмен Мохаммад Захур підтвердили, що таки розлучилися. Але попри офіційний документ, вони залишаються друзями для виховання своїх доньок – Арабелли і Мірабелли.

Камалія підтвердила розлучення Фото: Instagram

Поки експодружжя не вирішило чи ділитиме спільне майно. Натомість бізнесмен прокоментував скандальні фото Камалії у синцях, які у квітні з’явилися у мережі. За його словами, він до цього не причетний і не розуміє походження світлин.

ЗАВЖДИ У ПОЛІ ЗОРУ

Каньє Вест робить з дружини порноактрису

Скандальний репер Каньє Вест перебуває у стосунках з Б’янкою Сенсорі. Кожна їхня спільна поява – це епатаж та привернення уваги, зокрема відвертими вбраннями жінки. Вона навіть побоюється, що благовірний може змусити її зніматися у фільмах для дорослих.

Відповідні вбрання у Б'янки вже є - Каньє постарався Фото: Getty Images

Крім цього, як стверджують джерела, Б’янка готова піти від Каньє, бо отримала свою порцію популярності.

Вів'єн Джолі відмовилася від Пітта

Останні новини про знаменитостей кажуть, що у колишньому тандемі Анджеліни Джолі та Бреда Пітта не вщухають проблеми. Цього разу увагу привернула їхня 15-річна донька Вів’єн. Здається, вона хоче позбутися батькового прізвища Пітт, оскільки представляють її просто як Вів’єн Джолі.

Меган Маркл зникла з королівського вебсайту

Новини дня травня принесли звістку, що з королівського сайту зникла перша згадка про Меган Маркл. Мовиться про публікацію, датовану 2016 роком, в якій Гаррі підтверджував його стосунки з теперішньою дружиною. У чому причина такої "чистки", палац не повідомляв.

Крім цього королівський фотограф назвав весілля Гаррі та Меган найгіршим. Усе через те, що подружжя було налаштоване тримати персу подалі від себе і за нагоди щоразу відверталося від камер.

А зараз Гаррі і Меган охоче позують усім камерам Фото: Getty Images

Нагадаємо, що дружина Вільяма (старшого брата Гаррі) Кейт Міддлтон проходить лікування від раку. Наближені до родини особи дали обнадійливий прогноз, заявивши, що "найтяжче вже позаду".

Віктор Павлік переніс операцію на серці

Потурбуватися за здоров’я кумира довелося й прихильникам співака Віктора Павліка. Він переніс складну операцію: пережив зупинку серця та провів 2 доби у реанімації, про що повідомила його дружина Катерина Репяхова. Співак проходив реабілітацію, а днями, до четвертої річниці розпису, відсвяткував із Репяховою весілля. Такі вони – новини шоубізнесу України.

ЗІРКОВІ ЗІЗНАННЯ

Олег Псюк про свої залежності

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що з дитинства був залежний від алкоголю і наркотиків. Уперше він напився у 6 років, а жорстоко підсів на чарку у 14-ть. Проте, вже за 10 років він дав відсіч залежностям, бо мав багато матеріальних цінностей.

Фото: Скріншот з відео

Його порада – терпіти та кинути оточення, яке толерує відповідні погані звички. Так, свого часу Олег втратив усіх своїх так званих друзів і довгий час був на самоті.

Монро кидає пити

Прощається із залежністю і блогерка Монро. У своїх соцмережах вона зізналася, що протягом 21 дня не виживає алкоголь, який "узяв владу над її життям" і руйнує її. Ба більше – раніше Монро мала трирічний досвід тверезості і думала, що знає міру.

Блогерка поділилася, що є навіть спеціальний застосунок для тих, хто хоче кинути пити. Свій пост порадила не сприймати, як чергове привернення уваги, а радше підтримку для тих, хто теж бореться із залежностями.

Дмитро Коляденко викрив Ірину Білик

Ще одну порцію відвертих зізнань у новини шоубізнесу зробив хореограф і шоумен Дмитро Коляденко. Він дав інтерв’ю Славі Дьоміну, де не обійшлося без відповідей, зокрема, і про Ірину Білик. Коляденко зізнався, що не спілкується з колишньою від грудня минулого року. Вони посварилися через тур, який Ірина обіцяла Дмитру, але по факту обрала іншого артиста.

Здається, ця парочка ніколи не розійдеться остаточно, бо як без них уявити останні новини шоубізнесу Фото: Instagram

Як відомо, Коляденко мав тривалі стосунки із Білик, і пори розрив, парочка продовжувала то миритися, то розходитися. Тепер чоловік наголосив, що йому треба ставити остаточну крапу в їхній спільній історії.

Віталій Кличко зізнався, де його діти

Очільник Києва Віталій Кличко відверто розповів про свою родину. Він наголосив, що мало приділяв уваги дітям спочатку через спортивну кар’єру, а потім політичну. Ба більше – троє нащадків Кличка народилися за кордоном і наразі перебувають там.

Нагадаємо, що у травні відбулося ще декілька знакових подій. Україна посіла третє місце на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024. Цього року нашу країну представляли alyona alyona і Jerry Heil. Боксер Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф’юрі і таким чином став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Не обійшлося і без зіркових поповнень. 27 травня 40-річна співачка Джамала народила третю дитину. А 37-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук стала мамою уперше.