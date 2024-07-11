Хочуть лишитися сім'єю: діти Лопес та Аффлека намагаються не дати їм розлучитися - інсайдер
Коли американські зірки, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вирішили одружитися, то доклали зусиль, щоби діти кожного з них теж стали частиною великої змішаної родини і оселилися під одним дахом.
Тепер же, коли шлюб "Бенніфер" тріщить по швах, їхні нащадки - 18-річна Вайолет, 15-річна Фін, 12-річний Семюель і 16-річні Макс та Еммі - теж опинилися в непростій ситуації.
Як сприймають те, що відбувається, зіркові спідкоємці, і як мають намір діяти, інсайдер розповів Daily Mail.
Так, зі слів джерела, діти рішучо налаштовані не дати батькам розлучитися.
"Діти вважають, що Дженніфер та Бен по-справжньому, глибоко кохають одне одного, як споріднені душі, й вони не бажають, щоби ті розлучилися", - зазначив інсайдер.
Молодь переконана: Лопес та Аффлек, хай як боляче їм би не було, мають продовжувати працювати над своїми стосунками, відвідувати психологічні консультації.
Вайолет, Фін, Сем, Еммі й Макс відчувають, що якщо чинитимуть правильно і говоритимуть батькам правильні речі, то є надія на примирення.
На їхню думку, гарною нагодою для возз'єднання Бена і Джей Ло стане 55-річчя артистки 24-го липня.
"Є надія, що вони зможуть відсвяткувати всі разом, теплою родинною вечіркою в Лос-Анджелесі", - поділився інформатор.
Тактика, яку для примирення батьків обрали діти, це спонукати Бена і Дженніфер проявляти їхні хороші якості.
"Він (Аффлек) колючий, може бути похмурим, це безперечно, він точно не належить до безжурних чуваків, одначе він дуже розумний та смішний. Діти намагаються змусити його оживитися, і най далі все йде само собою", - пояснив співрозмовник видання.
"Їй (Лопес) треба менше працювати і більше розслаблятися. Тато двійнят, Марк Ентоні завжди це казав: "Дженні треба розслабитися і більше насолоджуватися своїм життям", він роками їй це говорив. Тепер Макс та Еммі роблять те саме", - додав він.
Іще один привід, чому діти прагнуть не допустити розлучення Аффлека й Лопес - те, що вони одне одному подобаються і їм хочеться залишитися родиною.
"Діти прекрасно між собою ладнають, особливо Еммі та Фін, вони - найкращі друзі та спілкуються щодня", - запевнив інсайдер.
Як відомо, дитина Лопес є небінарною особою. Що до Фін, то її батьки поки таких заяв не робили, але кілька місяців дівчинка кардинально змінила зачіску та скоротила своє ім'я з Серафіни.
Нагадаємо, раніше інсайдер розповів, як ставиться до кризи в шлюбі Лопес та Аффлека колишня дружина актора, Дженніфер Гарнер.
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