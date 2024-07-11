Хочуть лишитися сім'єю: діти Лопес та Аффлека намагаються не дати їм розлучитися - інсайдер

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Коли американські зірки, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вирішили одружитися, то доклали зусиль, щоби діти кожного з них теж стали частиною великої змішаної родини і оселилися під одним дахом.

Тепер же, коли шлюб "Бенніфер" тріщить по швах, їхні нащадки - 18-річна Вайолет, 15-річна Фін, 12-річний Семюель і 16-річні Макс та Еммі - теж опинилися в непростій ситуації.

Як сприймають те, що відбувається, зіркові спідкоємці, і як мають намір діяти, інсайдер розповів Daily Mail.

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Так, зі слів джерела, діти рішучо налаштовані не дати батькам розлучитися.

Діти Бена - Вайолет, Фін і Сем - та діти Дженніфер - Макс та Еммі намагаються не дати батькам припуститися страшної помилки Фото Getty Images

"Діти вважають, що Дженніфер та Бен по-справжньому, глибоко кохають одне одного, як споріднені душі, й вони не бажають, щоби ті розлучилися", - зазначив інсайдер.

Молодь переконана: Лопес та Аффлек, хай як боляче їм би не було, мають продовжувати працювати над своїми стосунками, відвідувати психологічні консультації.

Вайолет, Фін, Сем, Еммі й Макс відчувають, що якщо чинитимуть правильно і говоритимуть батькам правильні речі, то є надія на примирення.

Семюель, Бен і Джей Ло на баскетбольному матчі навесні 2024-го Фото Getty Images

На їхню думку, гарною нагодою для возз'єднання Бена і Джей Ло стане 55-річчя артистки 24-го липня.

"Є надія, що вони зможуть відсвяткувати всі разом, теплою родинною вечіркою в Лос-Анджелесі", - поділився інформатор.

Тактика, яку для примирення батьків обрали діти, це спонукати Бена і Дженніфер проявляти їхні хороші якості.

Артистка із Еммі та Максом Фото з Instagram Лопес

"Він (Аффлек) колючий, може бути похмурим, це безперечно, він точно не належить до безжурних чуваків, одначе він дуже розумний та смішний. Діти намагаються змусити його оживитися, і най далі все йде само собою", - пояснив співрозмовник видання.

"Їй (Лопес) треба менше працювати і більше розслаблятися. Тато двійнят, Марк Ентоні завжди це казав: "Дженні треба розслабитися і більше насолоджуватися своїм життям", він роками їй це говорив. Тепер Макс та Еммі роблять те саме", - додав він.

Іще один привід, чому діти прагнуть не допустити розлучення Аффлека й Лопес - те, що вони одне одному подобаються і їм хочеться залишитися родиною.

"Діти прекрасно між собою ладнають, особливо Еммі та Фін, вони - найкращі друзі та спілкуються щодня", - запевнив інсайдер.

Бен, Дженніфер, Еммі та Фін під час сімейного круїзу Сеною в 2022-му Фото Getty Images

Як відомо, дитина Лопес є небінарною особою. Що до Фін, то її батьки поки таких заяв не робили, але кілька місяців дівчинка кардинально змінила зачіску та скоротила своє ім'я з Серафіни.

Нагадаємо, раніше інсайдер розповів, як ставиться до кризи в шлюбі Лопес та Аффлека колишня дружина актора, Дженніфер Гарнер.