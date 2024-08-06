Стосунки все гірше і гірше: Лопес з Аффлеком перестали розмовляти один з одним

Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек, немов швидкісний потяг, наближаються до розлучення.

І за інформацією близьких до пари інсайдерів, їхні стосунки після невдалої спроби налагодити шлюб стрімко погіршилися.

Як пише Page Six, поки ще подружжя перестало розмовляти один з одним. Актор та співачка начебто не бачилися вже кілька тижнів. А сама Джей Ло сконцентрувалася на пошуках житла, в якому зможе почати все спочатку.

Невже стосункам кінець? фото GETTY IMAGES

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І попри таку оптимістичну налаштованість, джерела запевняють, співачка – лютує.

"Вона дуже зла. Він принизив її. Саме він був ініціатором їхнього возз’єднання. Він принизив її, адже вона ставилася до цього серйозно. Так, наче він був любов’ю всього її життя. Вони лише два роки тому відгуляли два весілля. Це щось та значить, вони не юні діти", – сказало джерело.

Для Лопес шлюб з Аффлеком є 4-м у її житті фото GETTY IMAGES

Цікаво, що днями артистка також чи не вперше показался без обручки. Весь час, поки довкола їхнього шлюбу з Аффлеком ходило чимало чуток, співачка не дозволяла собі зняти обручку. На відміну від Бена.

Аффлек, до речі, в найкращих традиціях розставання, нещодавно кардинально оновив імідж фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, дворічний шлюб – це друга спроба зірок бути разом. На початку 2000-х пара зустрічалася та була навіть заручена. Але, подейкують, розбіглася через неготовність актора до шлюбу.

Нині ж подружжю пророкують важкий судовий процес, адже їм доведеться ділити щонайменше 500 мільйонів доларів. І, ходять чутки, що Лопес налаштована обібрати екса до нитки.

До речі, раніше джерела повідомляли, що Дженіффер і Бен вже підготували документи на розлучення.