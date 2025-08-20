Білий купальник, прикраси й капелюх: 92-річна Джоан Коллінз на півдні Франції засвітилася в ефектному пляжному аутфіті

Британська акторка, кавалерственна дама Джоан Коллінз поділилася в Instagram фото зі свого відпочинку на півдні Франції.

92-річна кінодіва позувала на шезлонгу. На Джоан був білий суцільний купальник та червоний капелюх. Образ вона довершила бірюзовими прикрасами та парео. Звісно, не обійшлася Коллінз і без яскравого мейкапу, який обожнює.

Джоан похизувалася перед камерою своїми довгими ногами

Коллінз поєднала в своєму луці три кольори

Нагадаємо, Джоан категорично не бачить причин "розсипатися" у віці 90+. Актриса щодня виконує вправи на розтяжку, а тричі на тиждень займається з тренером через Zoom. А ще Коллінз не відмовляє собі в улюбленому білому вині та мартіні і має дієвий спосіб боротьби з тяжким похміллям.