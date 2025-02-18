"23 роки подружнього щастя": Джоан Коллінз привітала чоловіка з річницею та згадала їхнє весілля. Фото
Британська акторка Джоан Коллінз та її чоловік Персі Гібсон відзначили 23-річчя свого шлюбу. 91-річна кінодіва, яка активно веде Instagram, привітала свого коханого романтичною фотодобіркою - від дня весілля і до сьогодення.
"З річницею мого коханого чоловіка. 23 роки подружнього щастя", - написала Коллінз.
Як відомо, Гібсон, актор та продюсер, молодший за дружину на 32 роки. Цей шлюб, п'ятий для неї за рахунком, Джоан вважає найвдалішим. Свого часу кавалерственна дама Великої Британії пояснювала, що є запорукою гармонійного і довготривалого союзу між чоловіком і жінкою.
Нагадаємо, від попередніх шлюбів у Коллінз є троє дітей. Зірка "Династії" - бабуся чотирьох онуків.
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