"23 роки подружнього щастя": Джоан Коллінз привітала чоловіка з річницею та згадала їхнє весілля. Фото

Британська акторка Джоан Коллінз та її чоловік Персі Гібсон відзначили 23-річчя свого шлюбу. 91-річна кінодіва, яка активно веде Instagram, привітала свого коханого романтичною фотодобіркою - від дня весілля і до сьогодення.

"З річницею мого коханого чоловіка. 23 роки подружнього щастя", - написала Коллінз.

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Як відомо, Гібсон, актор та продюсер, молодший за дружину на 32 роки. Цей шлюб, п'ятий для неї за рахунком, Джоан вважає найвдалішим. Свого часу кавалерственна дама Великої Британії пояснювала, що є запорукою гармонійного і довготривалого союзу між чоловіком і жінкою.

Нагадаємо, від попередніх шлюбів у Коллінз є троє дітей. Зірка "Династії" - бабуся чотирьох онуків.